Okullar 4 Ocak’ta açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Bakan Selçuk, milyonlarca öğrenci ve velilerin beklediği ‘okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitime geçilecek mi? 4 Ocak’ta okullar yeniden açılacak mı?' sorularına cevap verdi. Bakan Selçuk, “4 Ocak iyimser bir tahmin, esnek bir yapı ile ilerliyoruz. Salgının durumu düşüşe geçince gerekeni yapacağız.” diyerek koronavirüs salgınını seyrine göre karar verileceğine işaret etti.

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Bakan Selçuk, şunları kaydetti: Salgın düşüş eğiliminde ancak yeterli değil. Bunların hepsini her şekilde değişikliği dikkate alacak şekilde düşünüyoruz. 4 Ocak iyimser bir tahmin, esnek bir yapı ile ilerliyoruz. Salgının durumu düşüşe geçince gerekeni yapacağız. Yarın okul açılsın denilirse biz her şeye hazırız. Risk varsa biz orada yokuz. Okulların açılması dikkatli olunmasına bağlı, biz hazırız. Okulların açılması benim açımdan o kadar önemli ki, velilerimiz, öğretmenlerimiz çok yoruldu. Uzaktan eğitim kat kat zordur. Farklı görüşlere sahip bilim insanlarıyla görüşmeler yaptıkça o zaman tablo daha çok netleşiyor. Ben tıp alanında uzman değilim. Her kesimin görüşünü almak zorundayız. Yaptığımız şey sadece bu.”