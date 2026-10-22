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Yerel Okuldan çıkan çocuğa sokak köpekleri saldırdı: Kafasına 15 dikiş atıldı
Yerel

Okuldan çıkan çocuğa sokak köpekleri saldırdı: Kafasına 15 dikiş atıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Okuldan çıkan çocuğa sokak köpekleri saldırdı: Kafasına 15 dikiş atıldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ilkokul 2. sınıf öğrencisi çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun başına 15 dikiş atıldı.

Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi S.B., okuldan çıkıp eve gittiği sırada sokakta sürü halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. S.B.'nin yardım çığlıklarını duyan bir kadın, müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B.'nin başına 15 dikiş atıldı. Çocuğun ayrıca kollarında, bacaklarında ve sırtında köpek ısırıkları nedeniyle yaralar oluştuğu bildirildi. S.B.'nin ailesi, olaya tepki göstererek mahallede sahipsiz köpeklerin toplanmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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