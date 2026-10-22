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Yerel Hakkında uzaklaştırma kararı vardı! Eşini sokak ortasında öldürdü
Yerel

Hakkında uzaklaştırma kararı vardı! Eşini sokak ortasında öldürdü

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Hakkında uzaklaştırma kararı vardı! Eşini sokak ortasında öldürdü

Malatya’da 61 yaşındaki Perihan Akbulut (61), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Hasan Akbulut (63) tarafından sokak ortasında öldürüldü.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde kadın cinayeti yaşandı.

 

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce yaşanan tartışmalar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Hasan Akbulut, eşi Perihan Akbulut ile sokakta karşı karşıya geldi. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Akbulut, yanında getirdiği ekmek bıçağı ile eşi Perihan Akbulut'u bıçakladı. Hasan Akbulut kaçarken, çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 8 bıçak darbesi ile ağır yaralanan Akbulut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Perihan Akbulut, yaşamını yitirdi.

 

Kaçan şüpheli aranırken, soruşturma sürüyor.

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