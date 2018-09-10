Okuldaki rehine krizi sona erdi

Olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Uzman erbaş olarak görev yapan Umut K. birliğinden kaçtığını söyleyerek, aralarında kısa bir süredir sorun olduğunu iddia ettiği nişanlısı Hümeyra K.'yı bıçakla rehin aldı. Lise personeli kadının nişanlısı Umut K. tarafından tuvalete kilitlendiği belirtildi.

Tüm bu olayların ardından dakikalarca süren ikna çalışmaları sona erdi. Uzman erbaş Umut K. teslim oldu.