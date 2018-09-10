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Okuldaki rehine krizi sona erdi

İstanbul Pendik'teki bir lisede okul aile üyesi birliği kadını rehin alan şahıs polise teslim oldu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 13:44
Okuldaki rehine krizi sona erdi

Olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Uzman erbaş olarak görev yapan Umut K. birliğinden kaçtığını söyleyerek, aralarında kısa bir süredir sorun olduğunu iddia ettiği nişanlısı Hümeyra K.'yı bıçakla rehin aldı. Lise personeli kadının nişanlısı Umut K. tarafından tuvalete kilitlendiği belirtildi.

Tüm bu olayların ardından dakikalarca süren ikna çalışmaları sona erdi. Uzman erbaş Umut K. teslim oldu.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 13:44
  1. İstanbul
  2. Pendik
  3. rehine olayı

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