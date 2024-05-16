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Gündem Okulda biber gazı kapsülü patladı
Gündem

Okulda biber gazı kapsülü patladı

Yeniakit Publisher
2024-05-16 13:34:00 -
Okulda biber gazı kapsülü patladı

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Fatih Ortaokulu'nda sınıfta biber gazı kapsülünün patlaması nedeniyle gazdan etkilenen 25 öğrenci hastanede tedaviye alındı.

Olay, Çarşamba ilçesi Fatih Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir öğrenci teneffüste nereden bulduğu henüz belirlenemeyen biber gazı kapsülüyle ile sınıfta oynarken patlama meydana geldi.

Biber gazı tüm sınıfa yayıldı. Okula emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sınıfta bulunan ve biber gazından etkilenen 25 öğrenci ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrenciler tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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