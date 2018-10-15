Okula alışmayı zorlaştıran sebepler

Ailenin sınıfa girmesi.

Eve gittikten sonra okul hakkında konuşulması. “Bugün neler oldu?” gibi..

Çocuk özellikle anesi gibi ayrılmakta zorlandığı kişi tarafından okula getirildiğinde.

Yetişkin beden dili ile kaygıyı artırıcı tepkiler verdiğinde.



Aile okulda beklerken çocukları yanlarına geldiğinde; “Sıkıldın mı? Korkma!” gibi laflar edilmesi.

Ev ortamının okuldan daha cazip olması.

Öğretmen çocuğu almak istediğinde, o benden ayrılmaz şeklindeki yaklaşımlar.

Hastalanma veya tatil dönemleri sebebi ile çocuğun okuldan uzak kalması. Ebeveynin hastalanması veya evden ayrılması.



Yerine getirilmeyecek vaatlerde bulunma.

“Benim çocuğum alışamaz, bana çok düşkündür..” şeklinde sözler.

Okula alışmasını güçleştirecek aile içindeki çocuğun yanında yapılan konuşmalar.

Evde çocuğu öğretmeni ile tehdit etme. “Yemeğini yemezsen öğretmenine söyleyeceğim” gibi..

Ayrılma sürecinde annenin duygusal davranması, ağlaması.



Ailenin karar verilen sürede almaya gelmemesi.