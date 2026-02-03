  • İSTANBUL
İstanbul’da karaya oturmuştu! Kargo gemisinin bekleyişi sürüyor
İstanbul'da karaya oturmuştu! Kargo gemisinin bekleyişi sürüyor

Sarıyer açıklarında karaya oturan 100 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı kargo gemisinin, kurtarılma talebinde bulunmadan bekleyişi devam ediyor.

Foto - İstanbul'da karaya oturmuştu! Kargo gemisinin bekleyişi sürüyor

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisinin, Kısırkaya açıklarında henüz bilinmeyen nedenle karaya oturmasının ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de tedbiren bölgede durmaya devam ediyor.

Foto - İstanbul'da karaya oturmuştu! Kargo gemisinin bekleyişi sürüyor

Geminin karaya oturmasının üzerinden iki gün geçmesine rağmen herhangi bir yardım talebinde bulunulmadığı öğrenildi.

Foto - İstanbul'da karaya oturmuştu! Kargo gemisinin bekleyişi sürüyor

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisi, Kısırkaya açıklarında karaya oturmuştu.

Foto - İstanbul'da karaya oturmuştu! Kargo gemisinin bekleyişi sürüyor

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti.

Foto - İstanbul'da karaya oturmuştu! Kargo gemisinden kareler…

İşte Sarıyer açıklarında karaya oturan Komor Adaları bayraklı kargo gemisinden kareler…

Foto - İstanbul'da karaya oturmuştu! Kargo gemisinden kareler…

İşte Sarıyer açıklarında karaya oturan Komor Adaları bayraklı kargo gemisinden kareler…

Foto - İstanbul'da karaya oturmuştu! Kargo gemisinden kareler…

İşte Sarıyer açıklarında karaya oturan Komor Adaları bayraklı kargo gemisinden kareler…

Foto - İstanbul'da karaya oturmuştu! Kargo gemisinden kareler…

İşte Sarıyer açıklarında karaya oturan Komor Adaları bayraklı kargo gemisinden kareler…

