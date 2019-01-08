Okul servisi devrildi! Yaralılar var
Muğla'da lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.08 Ocak 2019 Salı 11:03
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 11 öğrenci ile şoför yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, kırsal Yerkesik Mahallesi'nde meydana geldi.
Buzlanma nedeniyle yoldan çıktı
İlçe merkezindeki okullara lise öğrencilerini taşıyan Mehmet Savran yönetimindeki 48 S 0232 plakalı servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi.
12 yaralı
Kazada, minibüs şoförü Savran ile 11 öğrenci yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Sağlık durumları iyi
Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
YORUM YAZ