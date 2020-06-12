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Aktüel

Okul öncesinde "sene sonu belgeleri" için tören yapılmayacak

Belgeler, elektronik ortamda velilerin erişimine açılacak

Yeniakit Publisher
2020-06-12 19:46:57 -
Okul öncesinde "sene sonu belgeleri" için tören yapılmayacak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı olacak şekilde okul öncesi eğitim kurumlarında, eğitim öğretim dönemi bitiminde "belge töreni" adı altında organizasyonlar yapılmayacağı, sene sonu belgelerinin elektronik ortamda velilerin erişimine açılacağı bildirildi.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce "Okul Öncesi Eğitimde Sene Sonu İşlemlerine" ilişkin Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla 81 il valiliğine yazı gönderildi.

Yazıda, 16 Mart'tan itibaren eğitim ve öğretime ara verildiği anımsatılarak, okul öncesi eğitimde, ilkokul ve ortaokullarda olduğu gibi not verme, ortalama puan hesaplama ve sınıf geçme gibi iş ve işlemler olmadığı, salgın sürecinde de konuya ilişkin Okul Öncesi Eğitim ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmadığı belirtildi.

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki sene sonu iş ve işlemlerinin mevzuat hükümlerine göre yürütüleceği ifade edilen yazıda, "Öğretmenler, birinci ve ikinci dönem yapılan yüz yüze eğilimdeki gözlemlerine dayanarak gelişim raporlarını doldurabileceklerdir. Uzaktan eğitim yoluyla çocuklarla etkileşim içinde bulunan öğretmenler ise bu süreçteki gözlemlerini de gelişim raporlarına yansıtabileceklerdir. Kovid-19 salgın tedbirlerine aykırı olacak şekilde belge töreni adı altında organizasyonlar yapılmayacak olup söz konusu sene sonu belgeleri elektronik ortamda velilerin erişimine açılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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