Okul öncesi eğitim oyunla birlikte olmalı

Sadece bilgi yüklemesi yapıldığı takdirde çocukta yetersizlik duygusunun gelişeceği uyarısında bulunan uzmanlar, “Bunun sonucunda çocuğun okulla arasına mesafe girer. Çocuk bu dönemde daha çok oyun oynanmalı, eğlence ön planda tutulmalı. Özgür düşünce geliştirilmeli” tavsiyesinde bulundu.

Üsküdar Üniversitesi NPISTANBUL Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog Leyla Arslan, Orta Vadeli Programı (OVP) ile gündeme gelen değişiklikleri ve çocuk psikolojisi üzerindeki etkileri değerlendirdi.

Okul öncesi eğitimin mecburi tutulmasının çocuğun sosyalleşmesi ve zihinsel gelişimi açısından çok olumlu olduğunu belirten Leyla Arslan, yapılan araştırmalar da bu yönde sonuçlar çıktığına dikkat çekti.

BU SÜREÇTE BİLGİ YÜKLENMEMELİ

Okul öncesi eğitim sayesinde kişilik gelişimi için en önemli zamanların boşa geçmeyeceğini belirten Leyla Arslan, ancak bu dönemin iyi planlanması ve değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek şu önerilerde bulundu:

“Hızlı sosyalleşme anlamında da çocuğa kazanım sağlanacak. Ama burada dikkat edilmesi gereken konu, çocuklarda empati duygusunun ve yeteneklerinin geliştirilmesi.

Bu süreçte çocuklara bilgi yüklenmemeli. Problem çözme yetenekleri geliştirilmeli, daha çok oyun oynanmalı, eğlence ön planda tutulmalı. Özgür düşünce geliştirilmeli. Problemlerle baş edebilme, öz bakım, öz yeterlilik geliştirilmeli. Ve hayatla ilgili gerçek kavramlar ile çocuk tanışmalı. Elektrik gibi, doğadaki olaylar gibi. Fiziksel gelişim için de bedensel hareketler yapılmalı. Bu süreç eğitimciler tarafından doğru planlanmalı. Yanlış planlandığı ve bilgi yüklemesi yapıldığı takdirde çocukta yetersizlik duygusu gelişir ve okulla arasına mesafe girer. Gelişim özelliklerine uygun eğitim öneriyoruz.”

YANLIŞ YÖNTEM ÇOCUĞUN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Okul öncesi eğitimde sadece bilgi yüklemesi yapılmasının çocuğun gelişiminde çok önemli sorunlara yol açabileceğini belirten Arslan, “Tam zamanlı eğitimde çocuğun tüm ihtiyaçları okulda karşılanacaksa yani tenefüsler uzun olacaksa, yemek, uyku ve oyun ihtiyaçları karşılanabilecekse sorun olmaz. Çalışma hayatındaki anne ile de bu durum uyumlu olur, annenin aklı çocukta kalmaz. En önemli taraf ise çocukta iç disiplin gelişecek ama eğitimin kalitesi burada çok önemli.

Sosyal aktiviteler olması bu durumda çok önemli. Okulun programı zenginleştirilmeli. Çocuğa sosyal aktivitelerden seçme şansı verilmeli. Bu süreç sadece bilgi yüklemesi olarak değerlendirilirse ve uygulamalar da bu yönde olursa, çocukta kaygı bozuklukları, depresyon ve okul isteksizliği yaratabilir” diye konuştu.