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Okul müdüründen taciz skandalı! 'Dur, yapma, inmek istiyorum'

İzmir'de görevli bir okul müdürünün taciz skandalı, genç kızın kendisini arayan kardeşinin telefonunu açık bırakmasıyla ortaya çıktı.

25 Ocak 2019 Cuma 15:47
Okul müdüründen taciz skandalı! 'Dur, yapma, inmek istiyorum'

Olay, Selçuk ilçesinde meydana geldi. İddialara göre şimdilerde Tire’de görev yapan okul müdürü T.O., 2015 yılında okuldaki eski öğrencisi S.T.'yi (17) taciz etti. O yıllarda tacizin müdür odasında gerçekleştiği öne sürülürken, S.T. korkusundan kimseye bir şey söyleyemedi. Müdürün tayini ise daha sonra Selçuk’tan Tire ilçesindeki bir okula çıktı. Genç kız, daha sonrada okulunu yarıda bıraktı ve açık öğretimden okumaya karar verdi.

'Telefonu çaktırmadan açtım ve telefonu yere bıraktım'

İddialara göre ise T.O. genç kızı rahatsız etmeye devam etti. Son olarak geçtiğimiz Çarşamba günü T.O., açık öğretim kaydı için cep telefonuyla genç kıza ulaştı. Genç kız, S.T. o anlar şöyle anlattı:

"Bana; ’gel şu işlemlerini (açık öğretim kayıt) halledelim’ dedi. Beni arabasıyla aldı, işlemleri hallettik. Daha sonra ’seni sporuna bırakayım’ dedi; ama bırakmadı. Beni Aydın yönüne doğru, Acarlar köyünü geçtikten sonra bir ormanlık alana götürdü.

Yalvarmaya başladım; ’lütfen hocam kapıyı açın’ dedim. Açmadı kapıyı. O sırada kardeşim aradı. Hocanın söylediklerini duysun diye ben de telefonu çaktırmadan açtım" dedi.

'Dokunma, yapma, inmek istiyorum'

Genç kızın telefonu bilerek açık bırakmasıyla spor salonu hocası Hayri Ersu, taciz anına şahit oldu. Ersu, "Kıza taciz ettiğini duyduk ve kız kurtulmak için ’dokunma, yapma, ben inmek istiyorum, arabanın kilitlerini aç’ diye bağırıyordu. Ben tabii bağırıyorum; ama sesim onlara ulaşamıyordu.

Daha sonra T.O.’nun telefonuna ulaştık ve aradık. Kendisine; ’Kızı hemen buraya getirmesini söyledik’ O da; ’benim yanımda kız falan yok’ dedi ve telefonu kapattı. Tekrar aradığımızda; ’Konuşmalarınızın hepsini duyduk ve elimizde ses kayıtları var, hemen kızı buraya getir’ diye söyledik ve çocuğu spor salonumuza getirdi.

Benim de iki kızım var ve kızlarımı gözümün önüne getirerek sinirlerime hakim olamadığım için saldırmak zorunda kaldım" dedi.

Ersu, bu konuda hiç kimsenin korkmamasını ve bu tür insanların mutlaka deşifre edilmesi gerektiğini, böylece bu tür çirkin olayları bir daha yapmaya cesaretleri olmamasını söyledi.

Arbede anı kamerada

Ersu, T.O.'nun genç kızı spor salonuna bırakmasıyla kendisine hakim olamadı ve spor salonunda arbede çıktı. Daha sonra olay yerine polis ekipleri gelirken T.O. karakola götürüldü. Arbede anları kameralara yansıdı.

T.O.’nun, daha sonra adliyeye sevk edildiği ve delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:47
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