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Okul çocuğu nasıl beslenmeli?

Beslenme, çocuğun okul başarısını etkiliyor.

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:23
Okul çocuğu nasıl beslenmeli?

çocuğunuz yemiyor diye üzülmeyin. Ona doğru yemek alışkanlıklarını kazandırmak göreviniz olmalı. Okul dönemindeki çocuklara kazandırılması gereken en önemli beslenme alışkanlığı ise kahvaltıdır. Çünkü çocuğun okuldaki öğrenme, algılama gibi faaliyetlerinde kahvaltının etkisi oldukça büyüktür. Kahvaltı alışkanlığı olmayan çocuklarda en sık görülen sorunlar dikkat azlığı, öğrenmede zorlanma ve problem çözmede güçlük fiziksel güç azlığına bağlı kas koordinasyonunda azalmadır. Bütün aile bireylerinin bulunacağı bir kahvaltı sofrası hazırlamak, kahvaltı alışkanlığı kazandırmak için ilk adım olmalıdır.

Ailelerin sıklıkla en büyük şikayetleri çocuklarının bir şey yemediği şeklindedir. Her çocuğun besin gereksinimi, çocuğun yaşına, ağırlığına, boyuna ve fiziksel aktivitesine bağlı olarak farklılık gösterir. Okul öncesi dönemde aileden etkilenen beslenme alışkanlıkları okul ile birlikte arkadaş, öğretmen gibi kişilerden de etkilenir. Aileden sonra okulda da beslenme eğitimi verilmesi çok önemlidir.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 14:23
  1. beslenme
  2. okul başarısı
  3. çocuk
  4. sağlıklı beslenme

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