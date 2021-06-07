Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun en az yüzde 70’inin aşılanması gerektiği ifade ediliyor. Ülkemizde 30 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Yüz yüze eğitim için öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşılanması son derece önemli. Peki, okul çalışanları aşı randevusu alabiliyor mu?

Okul çalışanları aşı olabiliyor mu? Okullarda çalışanlara aşı randevusu veriliyor mu?

Öğretmenler şubat ayından bu yana belirli gruplar halinde aşılanmaya başladı. Son olarak öğretmenler için yaş sınırı kaldırıldı. Öğretmenler 6 Haziran Pazar gününden itibaren aşı randevusu alabiliyor. Öğretmenlerin yanı sıra okullarda çalışan personeller de aşılanıyor. Okul çalışanları da 6 Haziran Pazar günü itibariyle aşı randevusu almaya başladı. Korona aşı randevusu almak için MHRS web sitesi ya da uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca ALO 182’den de aşı randevusu alabilirsiniz.

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