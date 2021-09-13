Okul çağındaki çocuklarda risk yok denecek kadar az!

Göksel Çağlav Ankara

Uzmanlar koronavirüs salgınında okul çağı çocukların hastalığı hafif geçirdiğini, okulların açılmasıyla endişe duyulmaması gerektiğini belirterek özellikle ebeveyn ve çocukların temasta olacağı yaşlıların mutlaka aşı olması gerektiğine vurgu yapıyorlar. Dünya’da ve Türkiye’de vaka sayları ve ölümler artarken okulların açılması, çocuklarını okullara gönderecek velilerin endişelerini artırıyor. Ancak uzmanlar okul çağı çocukların hastalığı nezle ve grip gibi atlattıklarını belirterek çocukların okullardan getireceği ekstra bir riskin olmadığının altını çiziyorlar. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya okulların açılmasıyla ilgili Akit’e yaptığı değerlendirmede, “Önce bi sakin olun! çocuklarda covid 19’a bağlı ölüm riski; influenza veya pnömoniden ölümlerden daha fazla değil. Çocuklar bu hastalikta en şanslı grup. Sadece 2 veya 3 gün ateşlenip keyifleri kaciyor ama 3 gün sonra hemen düzeliyorlar. Çocuk hasta grubunda ciddi covid pnömonisi olmadığını ve ölüm riskinin çocukluk pnömonisi veya influenza sonrasi olan komplikasyonlardan daha az olduğunu takip ettiğim pozitif ailelerden soyleyebilirim. Sorun cocuklarinizin hastalanmasi değil. Sorun evde bulunan ebeveyn ve yaşlılar için virüsü taşıma sorunudur. Ama zaten ebeveynler gün içinde iş ve sosyal hayat olarak dış ortamla temas halindeler. Çocukların okuldan getireceği ekstra bir risk yok. Büyükanne ve büyük babalarıyla temasli enfekte çocuklar önemli ve bu yüzden çocuklarla temas halinde olan her aile büyüğünün aşılanması ile bu kaos önlenebilir. Okulda ve evde çocuklar icin yapilmasi gereken tek şey; 12 yaş üstü aşılanacak ve çocukların eğer ateş, öksürük ve mevcut aktivitelerindeki olumsuz günlük değişikliklerin farkinda olmalılar. Okula yollamadan birkaç gün takip edilmelidir. 3 gün sonunda hala şikayetlerinde düzelme olmazsa covid için PCR testi yaptırabilirler. Tekrar söylüyorum; covid 19 hastalığından çocuklarınızın ölme ihtimali, covid öncesi dönemdeki zatürre ve influenza komplikasyonlarina bağlı olum riskinden çok çok daha az” ifadeleriyle riskin az olduğunun altını çizdi.

Çocukların koronavirüs korkusu konuşarak yenilmeli

Çocukların koronavirüs korkularını ebeveynler tarafından konuşarak korkularının giderilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özkaya şöyle devam etti; “Ayrica ailelerin okuldaki sosyal hayatin ve insanlarla iletişimlerinin covid yüzünden çocuklar üzerinde anksiyete yaratmamaları çok önemli. Çocuklar zaten yeterince yasaklar ve hastalik yüzünden travma yaşadılar, bir de covid korkusu yaşatmamız lazim. COVID 19 pozitif olan okul çocuklarımızda, çocukluk çağı diğer hastalıklara oranla artmış bir ölüm riski yoktur ve bunu takip ettiğimiz yüzlerce covidli ailelerden tecrübe ederek söylüyorum. Covid 19 virüsü çocuklarımız için ekstra bir risk oluşturmuyor. Çalışan ve sosyal hayati olan anne ve babalar için ekstra bir risk oluşturmuyor. Veliler ve temas halindeki yaşlılar aşılanırsa eğitimiz aksamaz ve yasaklar gelmez”