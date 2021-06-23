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Okul bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Aktüel Okul bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Aktüel

Okul bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 00:19:00 -
Okul bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri çıkardı.

Sarkuysan Anadolu Lisesi bahçesine tellerden tırmanarak giren bir grup çocuk, oynadıkları futbolun ardından aynı şekilde alandan çıkmak istedi.

Gruptakilerden 12 yaşındaki İ.D, telleri aşamayınca arkadaşları durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla çocuğu bulunduğu yerden çıkardı.

Çocuklar, itfaiye ekibine teşekkür etti.

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