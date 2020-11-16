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Medya Oktay Kaynarca'dan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz müjdesi
Medya

Oktay Kaynarca'dan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz müjdesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbey karakterini oynayan Oktay Kaynarca, diziyle ilgili önemli detayları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:37:00 - 2020-11-16 16:44:06
Oktay Kaynarca'dan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz müjdesi

AtV ekranında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 6. sezonuna başladı ve çok iyi bir ilerleme sağladı. Dizinin hikayesindeki önemli değişikler ayrıca yeni katılan karakterler izleyiciler tarafından benimsendi. Onur Tan’ın yönetmenliğini yaptığı dizinin başrol oyuncusu, Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, Dizi TV’ye yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Dizinin çok kullanılan mekanlarından Fidanlıkta gerçekleştirilen röportajda, 6. sezonun ters köşelerle başladığı hatırlatılınca, Oktay Kaynarca açıklamalarda bulundu.

"Dizi şimdi başlıyor"

Süleyman Çakır’dan sonra Hızır Çakırbeyli karakterini de fenomenleştiren Kaynarca, şunları söyledi:

“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın en büyük özelliklerinden bir tanesi şu; diyelim ki siz geçmiş 5 bölümü izlemediniz, bilmiyorsunuz. Bu sezon başlayacaksınız diziye… Yeni bir diziye başlarmış gibi, bizim dizimize başlayıp seyrini takip edebiliyorsunuz. O yüzden her bölüm kendi içerisinde ayrı bir konsept taşıyor. Bu da o sezonlardan bir tanesi diye düşünüyorum.”

Dizinin istikrarlı bir çizgide ilerlediklerini, kaliteden hiç ödün vermediklerini hatırlatan yönetmen Onur Tan, bu başarının bir tesadüf olmadığını hatırlattı: “Büyük bir iştahla başladık 6. sezona. Gerçekten çok güzel bir hikaye, muazzam bir senaryo ile karşılaştık, başlarken… Bunun için de o senaryonun hakkını verip layık olmaya çalışarak giriştik 6. sezona" 

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