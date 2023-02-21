Oktay Kaynarca ismiyle sahtekarlık! Pes dedirtti

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde oynadığı Cezayir karakteri ile büyük beğeni toplayan Oktay Kaynarca ülkemizde yaşanan deprem felaketinin yaraları sarmak için ilk günden beri seferber oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Kaynarca, son olarak adına açılan sahte TikTok hesabından depremzedeler için yardım toplandığını öğrendi.

Ortağı Onur Tan’la çektiği eski bir fotoğrafını kullanarak “İstikamet Malatya sizleri seviyorum” mesajını atan ve altına “Mesaj kutusu açıktır, depremzedeler için yardım etmek isteyenler yazsın” yazan sahte kullanıcı Kaynarca’yı kızdırdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oktay Kaynarca sahte TikTok hesabını şikayet etti. Bu arada ünlü oyuncunun kendisine ait ekibi tarafından yönetilen mavi tıklı bir tiktok hesabının olduğu öğrenildi.