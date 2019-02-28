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Oktay, iş yapma kolaylığında hedef koydu: İlk 20’de olacağız

İstanbul’da sanayicilere seslenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Dünya Bankası’nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında ilk 20’yi hedefliyoruz. Kamu olarak bunun gereklerini yapacağız” mesajını verdi.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:48
Oktay, iş yapma kolaylığında hedef koydu: İlk 20’de olacağız

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla gerçekleştirildi. “Yeni Hükümet Sistemi’nin Ekonomimiz ve İş Dünyası İçin Önemi ve Etkileri” ana gündemiyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Oktay, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bürokratik oligarşiyi ve tüm belirsizlikleri ortadan kaldırmada çok büyük bir adım olmuştur” dedi.

Kamu olarak gerekeni yapacağız

Oktay, “Dünya Bankası’nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında ilk 20’yi hedefliyoruz. Kamu olarak bunun gereklerini yapacağız” mesajı verdi.

İyi sicil avantaj sağlamalı

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise sonuç odaklı bir bürokrasiyi sağlamak için performansa dayalı bir kamu yönetimi anlayışının hakim kılınmasının elzem olduğuna inandıklarını söyledi. Hakkaniyet duygusunun, her türlü bürokratik imtiyazın kaldırılmasını gerektirdiğini dile getiren Bahçıvan, “Sanayicinin performansının da kamuda talep ettiğimiz gibi aynı anlayışla past-performansa göre değerlendirilebilmesi gerektiğine inanıyoruz. Sanayicinin, bağımsız şirketler tarafından denetlendikleri bir reyting sistemine tabi olması gerektiğini düşünüyoruz. İyi bir sicile sahip olmak, şirketlere somut avantajlar sağlayabilmelidir” diye konuştu.

Savurganlık dönemi bitti

Dünyada bol paraya bağımlı savurgan harcama döneminin bittiğine işaret eden Bahçıvan, “Sınırlı kaynaklarımızı daha rasyonel, verimli, titiz ve akılcı bir şekilde kullanmalı, eski büyüme rakamlarının olmayacağını kabullenerek uzun vadeli, kararlı ve sabırlı tutumumuzu sürdürmek durumundayız” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:48
  1. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı
  2. İstanbul Sanayi Odası (İSO)
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  4. Yeni Hükümet Sistemi’nin Ekonomimiz ve İş Dünyası İçin Önemi ve Etkileri
  5. Dünya Bankası
  6. İş Yapma Kolaylığı Endeksi
  7. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan

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