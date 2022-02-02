Öksürük için şifalı bitkiler! Eskiden kullanılan şifalı bitkiler nelerdir?

Öksürüğün en yaygın nedeni, öksürüğün soğuk algınlığının, Covid-19'un veya gribin bir parçası olduğu viral enfeksiyondur. Öksürüğe iyi gelen bitkisel yiyecek, içecek ve çaylar yardımıyla doğal yollarla çözüm bulunabilir.

İçeriğindeki herhangi bir kimyasal bileşen, vitamin ya da mineraller sayesinde insan hayatı için yararları olan bitkiler, şifalı bitkiler olarak tanımlanır. Bu bitkilerin hastalıklara karşı fayda sağlayabilmeleri için tüketim miktarları ve tüketilme şekilleri büyük önem taşır.

Eskiden kullanılan şifalı bitkiler

Sarımsak

Başta kalp rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon olmak üzere pek çok hastalığı önler. Ayrıca antifungal ve antioksidan özelliklere sahip olun sarımsak kansere karşı koruyucu bitkilerin başında gelir. Kemik, cilt ve saç sağlığı için çok faydalıdır. Zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır.

Çörekotu

Mikrop, virüs ve mantarlara karşı öldürücü etkiye sahip olan çörek otu, ifraz boşaltıcı ve solunum borusunu genişleticidir. Ayrıca çörek otu, kan şekerini de düşürür. Damar hastalıklarını önler ve hazmı kolaylaştırır. Çörek otu ayrıca idrar söktürücü özelliği ile safraya da iyi gelir.

Kişniş

Kişniş, güçlü antioksidan özelliği sayesinde gripten kansere kadar uzanan birçok hastalığa karşı vücudu koruyor. İçindeki linoleik asit gibi asitler sayesinde kötü kolesterolle mücadele ederek vücuda destek veriyor. Bu faydalı asitler kolesterolü dengelerken kan şekerini düzenlemeyi de ihmal etmiyor.

Andız

Eklem, romatizma ve kemik erimesi gibi durumların neden olduğu ağrıların şiddetini azaltır. Bunun yanı sıra hastalıkların ilerlemesini de önler. – Kan yapıcı ve kanı temizleyici etkileri sayesinde damarlardaki kanın dolaşımını düzenli bir hale getiren andız pekmezi, bu sayede kalp ve damar sağlığını koruyor.

Öksürüğe iyi gelen diğer bitkiler

Ayva Yaprağı veya Tohumu.

Kakule ve Yeşil Çay.

Zencefil, Karabiber, Limon, Bal ve Tarçın.

Meyan Kökü

Eskiden kullanılan şifalı diğer bitkiler nelerdir?