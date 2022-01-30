Öksürük geçiren karışımlar! Uzmanından 3 doğal tarif

Fitoterapi Uzmanından öksürüğü doğal yöntemler ile kesmek isteyenler için kritik tavsiyeler geldi..

Öksürük geçiren karışımlar

Sağlıklı yaşam için doğadaki bitkilerden yararlanabiliriz. Bitkilerle tedavi, modern tıbbın ayrılmaz parçası. Doğadaki bitkiler kullanılarak yapılan tedavi yontemi fitoterapi olarak adlandırılıyor.

3 doğal tarif

1-Limon-karabiber-tuz üçlüsü

Zengin bir C vitamini kaynağı olan limon grip, soğuk algınlığı gibi enfeksiyonların tedavisinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek sağlayaran etkili bir doğal ilaçtır.

Bir limonu ikiye bölün ve üzerine karabiber ile tuz serpin. İyileşmenin hızlanması için limonu bu şekilde tüketin.

2-Ballı kekik çayı

Kekik, öksürüğe en iyi gelen bitkilerden biridir. Üst solunum yolu enfeksiyonları ve bronşit gibi hastalıklar için çok kullanılır. Üst solunum yolu hastalıkları nedeniyle oluşan öksürüklerin iyileşmesinde de etkilidir.

Kekik çayının içine bal eklendiği zaman bitki çayı, öksürüğe karşı daha faydalı olacaktır.

Bunun için 2 kahve kaşığı ince kıyılmış taze kekiğin üzerine 1 bardak kaynar su döktükten sonra üstü kapalı olarak 10 dakika kadar demleyin. Daha sonra süzün ve ılık hale geldiğinde içine bal ekleyin.

3-Zencefilli tarçınlı çay

Vücut direncini artırma ve öksürüğü kesme özelliğine sahip olan zencefil, doğal ve kolay bir tedavi yöntemidir. Hasta olacağınızı anladığınız anda bu zencefilli ve tarçınlı bitkisel çayı hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

-3 halka taze zencefil

-8 adet çubuk tarçın

-8 adet karanfil

-1 adet limon

-1,5 litre su

-1 kaşık bal

Yapılışı:

Bal hariç diğer malzemeleri suyun içine atarak kaynatın. Sonra bu karışıma bal ekleyerek tüketebilirsiniz.