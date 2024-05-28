Öksürüğü bıçak gibi kesen tarif: Çekip alacak! En etkili öksürük şurubundan 1 kaşık bile iyiymiş! Sona eriyor

Bu doğal öksürük kesici karışımı, günde 2-3 kez bir çay kaşığı miktarında tüketebilirsiniz. Bu tarifin öksürüğü bıçak gibi kesen etkisiyle birlikte, vücudu güçlendiren ve bağışıklık sistemini destekleyen özelliklere de sahip olduğunu unutmayın.

ÖKSÜRÜĞE NASIL ÇARE OLUNUR?

Doğal ve bitkisel bir öksürük şurubu nasıl yapılacağını anlatıldı.

Öksürüğün neden olduğu hastalığın tedavisiyle birlikte, hastalarına bol su içmelerini; soludukları havayı nemli tutmalarını; ıhlamur, ada çayı, nane limon gibi bitki çayları içmelerini ve bir tatlı kaşığı balın üzerine biraz zencefil serperek yemelerini önerildi.

Balın özellikle küçük çocuklarda sık görülen solunum yolu enfeksiyonlarına çok iyi geldiğini, bunun hem kendi deneyimlerine hem de bilimsel çalışmalara dayandığını belirtildi.

DOĞAL VE BİTKİSEL ÖKSÜRÜK ŞURUBU NASIL YAPILIR?

Efedrin ve dekstrometorfan gibi zararlı kimyasallar, yapay renk ve aroma içeren öksürük şuruplarına alternatif olarak, tamamen doğal, bitkisel ve şifalı bir ev yapımı öksürük şurubu tarifi paylaşıldı.

Malzemeler

1 litre su

100 gram rendelenmiş zencefil

225 gram papatya

30 gram hatmi tozu

15 gram tarçın

60 ml limon suyu

240 ml bal

Yapılışı

Orta boy bir tencereye suyu ve bitkileri koyun yüksek ateşte kaynatmanız önerildi. Kaynayınca ateşi kısın. Su yarıya inene kadar pişirin (Bitkileri süzdükten sonra yaklaşık 1 bardak sıvı elde etmeniz gerekir). Karışımı süzün ve bitkileri ayırın. Sıvı karışım ılıkken (kaynamamalı), limon suyu ve balı ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımı hava almayan cam bir kavanoza koyun ve buzdolabında 2 ay saklayın.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

FAYDALARI

Bal, öksürüğü yatıştıran doğal maddeler içerir. Zencefil, balgamı atmanıza yardımcı olur. Papatya, kasları rahatlatır, boğazdaki gıdıklanmayı azaltır ve sakin bir uyku sağlar. Hatmi, göğsü yumuşatır, tahrişi önler ve mukozayı korur. Tarçın, hem tat verir hem de bağışıklık sistemini güçlendirir.

Uyarı: Bu şurup bal içerdiği için 1 yaşından küçük çocuklara verilmemesi önerildi.

KURU ÖKSÜRÜĞÜ NASIL GEÇİRİRİZ?

Öksürüğün en iyi çözümü bol su içmektir. Boğaz nemli kaldığında öksürük azalır. Öksüren çocuğun yanında her zaman bir şişe su bulundurun ve sık sık su içmesini hatırlatmanız tavsiye edildi. Geceleri de yatağının başına su koyun.