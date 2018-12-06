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Öksürsen bel fıtığı!

Beyinden kuyruk sokumuna kadar uzanan omur kemikleri içindeki omurilik kanalından bütün hayatiyetimizi kontrol eden sinir uçları çıkıyor.

06 Aralık 2018 Perşembe 17:12
Öksürsen bel fıtığı!

Olabilirsin, olan var!

Çünkü, bu önemli ölçüde bir bünye sorunu

Bazı insanlar 120 kiloyu kaldırır, hiçbir şey olmaz. Bazıları da 1-2 kilo kaldırmak istese bel fıtığı olur..

Ağır bir yükü kaldırmak veya ters bir hareket yapmak gibi pek çok dış faktörün yanında kişiye ait faktörler de bel fıtığının oluşmasında önemli rol oynuyor. Çünkü öyle insan vardır ki 120 kiloyu kaldırır, hiçbir şey olmaz; öylesi de vardır ki 1-2 kilo kaldırır, bel fıtığı olur. Kaldırma şekli de etkili olur.

Kişiye ait faktörlerin başında omur kemikleri arasında bulunan ve disk adı verilen kıkırdaklardaki dejenerasyon gelir.

Kâinatta hiçbir şeyin tesadüfe bırakılmamış olması gibi diskin beslenmesi de belirli bir plan ve program dahilinde gerçekleşmektedir.

Diskin içinde bulunan ve tamir görevi üstlenen destek hücrelerinin sayısı yaş ilerledikçe azalır. Tamir olayı zayıflar.

Kişi yanlış bir hareket yaptığında diskin içindeki yumuşak kısım etrafındaki kapsülü kolayca yırtarak dışarıya doğru çıkar ve bel fıtığı oluşur.

Bünyede zemin hazır hale geldikten sonra bardağı taşıran son bir damla gerekmektedir ki bu, hafif bir cismi kaldırmak veya sadece öksürmek bile olabilir.

Sıralayalım:

Hareketsiz bir iş ve hayat tarzı,

daha çok oturarak çalışmak,

şişmanlık, ağır şeyler kaldırmak,

mücadele sporları,

bilinçsiz spor yapmak,

yanlış oturuş ve duruş alışkanlığı,

mesleğini sevmeme,

huzursuz bir ortamda

ve stres içinde yaşama,

sigara ve alkol kullanma,

uzun süre otomobil sürme, bedensel faaliyetlere ısınmadan başlamak hep birer risk faktörüdür.

Uygun olmayan sandalyelerin üzerinde her gün saatlerce süren bir ofis hayatına mahkûm insanlar bel fıtığının müstakbel adaylarıdırlar.

Damar hastalıkları, şeker hastalığı ve sigara kullanımı, dejenerasyonu hızlandırırlar.

Bel ve bacak ağrısı en belirgin şikâyettir. Fakat bazen bel veya bacak ağrısından sadece biri de bulunabilir. Ağrıyla birlikte bacaklarda uyuşma, karıncalanma, hastalık ilerledikçe kuvvet kaybı ve incelme (atrofi) görülebilir.

Bel fıtığında bel ve bacak ağrısı öksürmekle, yürümekle, iş yapmakla ve ayakta kalmakla artarken sert yatakta yatmakla azalabilir.

“Ağrısı geçsin diye belinden iğne ile iplik geçirten hastalar var..”

Bel çektirmenin faydası var mı diye soracak olursanız..

Bu konu ciddi bir problem.. Basit bir tedavi ile iyileşmesi mümkün iken, bilinçsizce yapılan uygulamalar sonucu ameliyatlık hale gelmiş hastalarla sık sık karşılaşılıyor.

Beline bal, incir, balık bağlatan hastalardan tutun da, cildini tehlikeli şekilde kestiren, yaktıran, sülük koyan veya bilinçsizce çektiren hastalara kadar yüzlerce yanlış uygulama yapılıyor.

Hatta ağrısı geçsin diye belinden iğne ile iplik geçirten hastalar bile var.

Bunlardan sakınmak gerek..

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 17:12
  1. Ağrı
  2. bel fıtığı
  3. bel fıtığı belirtileri

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