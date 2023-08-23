Oklavasız el açması patatesli gül böreği tarifi! Arama yapanlar: çıtır cazibesini masadan eksik etmeyin, lezzet saçtı!

Oklavasız El Açması Patatesli Gül Böreği Tarifi İçin Malzemeler

Yarım su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2-3 çorba kaşığı sirke (Elma sirkesi kullandım.)

3 su bardağı+ 1 çorba kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

Aralarını yağlamak için;

2 çorba kaşığı dolusu tereyağı

Yarım su bardağına yakın sıvı yağ

İç harç için;

1 adet soğan

4-5 adet patates

1 adet orta boy havuç

Çeyrek çay bardağı sıvı yağ ya da zeytinyağ

1 çorba kaşığı tereyağ

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Tuz

Oklavasız El Açması Patatesli Gül Böreği Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle geniş bir kaba hamur için gerekli olan sıvı malzemeleri alıp karıştıralım.

Tuzunu ekleyelim ve elemiş olduğumuz unu yavaş yavaş ekleyerek çırpıcıyla karıştıralım.

Hamurumuz yoğunlaşınca ün ekleyerek elimizle yoğurmaya devam edelim.

Elimizi güzelce temizleyelim ve kalan 1 çorba kaşığı unu tezgaha serperek hamuru tezgaha alalım ve toparlayalım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim.

Hamurumuzu eşit 8 parçaya bölüp elimizi hafif unlayarak yuvarlayalım.

Yapışmasın diye unlamış olduğumuz bir tabağa alıp, üzerini streç filmle kapatalım ve en az yarım saat dinlendirelim. (yeterli olacaktır. ).

İç harcımız için patatesleri minik küpler halinde doğrayalım, dilerseniz rendeleyebilirsiniz fakat benim yaptığım şekliyle daha lezzetli oluyor. Havuçları rendeleyip, soğanları yemeklik doğrayalım.

Tavamıza tereyağ ve zeytinyağını alıp, içine yemeklik doğradığımız soğanları ekleyelim ve pembeleşinceye kadar kavuralım.

Havuç ve patatesi ekleyip karıştıralım ve tavanın kapağını kapatıp kısık ateşte biraz pişirelim.

İçine baharatlarını ve tuzunu ekleyelim ve iyice karıştıralım. Birkaç dakika daha pişirdikten sonra soğuması için bir kenara alalım.

Ara katları yağlayacağımız yağı hazırlayalım. Bunun için; bir tavaya tereyağını alıp yakmayacak şekilde eritelim ve içine sıvı yağ ekleyip karıştıralım ve bir kenara alalım.

Dinlenen bezelerimizi teker teker pasta tabağı büyüklüğünde açalım ve açtığımız hamurları yerleştirecemiz tabağı biraz yağlayalım ve ilk açtığımız bezeyi yerleştirelim.

Bu açmış olduğumuz bezeyi 2-3 çorba kaşığı hazırladığımız yağ ile her yerini yağlayalım.

Diğer bezeleri de aynı şekilde açıp, aralarını yağlayarak üst üste koyalım ve kalan yağı üzerine dökelim ve streç filmle kapatalım. En az 15-20 dakika dinlendirelim.

Dinlenen hamurun üzerini açalım ve en alt kısmı en üste gelecek şekilde hamurları çevirelim. Yani açmaya ilk açtığımız hamurdan başlamış olacağız.

Hamuru açacağımız yeri biraz elimizle yağlayalım ve ilk hamuru tezgaha alalım ve yavaş yavaş kenarlarında çekerek dikdörtgen şeklinde açalım.

Sağ, sol kenarlarını ve alt kısmını 2’şer cm katlayalım.

Üst kısmına hazırladığımız harcımızdan koyalım.

Rulo şeklinde saralım ve gül şekli verip, yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine yerleştirelim.

Diğer hamurlar içinde aynı işlemi uygulayalım ve tepsiye yerleştirelim.

Kalan yağımızı böreklerin üzerine sürelim.

Önceden ısıtmış olduğumuz 180-190 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkardıktan sonra 15-20 dakika

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