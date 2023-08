Tırnak mantarı nedir? Ayak mantarına çözüm: Binlerce kişinin tek tek en beğenilen önerileri! Bunu da yaptılar

Tırnak mantarının ortaya çıkmasını destekleyen diğer etkenler ise; normal olmayan vücut PH’ı, zayıflamış bağışıklık sistemi, sürekli neme maaruz kalma ve buna neden olan nemli ve terli çoraplar, genetik yatkınlık, aynı zamanda hergün uzun saatler ayakta kalan ayakkabılar, gerekli hijyene önem vermeme, diyabet, dolaşım bozukluğu, kanser ve kemotreapi ilaçları, sedef hastalığı, organ transplatasyonları gibi nedenler tırnak mantarının görünmesi olası durumlardır. Ayrıca sağlıklı olmayan ve hava almayan, ayak şeklinizi uygun olmayan ve sıkan ayakkabılar, suda çok uzun zaman geçirme, kırılmış tırnaklara önlem almamak, aşırı sigara içmek, kolay terleyen el ve ayaklara sahip olmak tırnak mantarın en sevdiği durumlardır. Tırnak Mantarı Nasıl Önlenir? ciltguzellik-com'a göre: Tırnak mantarı oluşmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Çoğu zaman ayak baş parmağında ortaya çıkan tırnak mantarını kamufle etmek için oje kullanmayı ya da takma tırnak düşünsenizde bu durum tırnağa daha çok zarar verir. Tırnak şekil ve yapı itibariyle bozulduğu için dışardan bir göz baktığında yine problem olduğu anlaşılacaktır. En önemli tırnak mantarısavar husus, ayaklarınızı ve ellerinizin hijyenine özellikle önem vermektir. Ancak tırnak mantarı olan tırnağınıza temas ettikten sonra diğer tırnaklarınıza dokunmamalısınız. Aksi taktirde sağlıklı tırnaklar da mantara yakalanabilir. Mantarlı tırnağın hijyenini en sona bırakmalısınız. Sağlıklı tırnaklarınız kuru yapıda ise mutlaka nemlendirmelisiniz. Her zaman tırnaklar parmak şeklinize göre kısaltılmış ve törpülenmiş olmalıdır. Kalınlaşmış bölgeler tınak mantarlı bölgeler giderilmelidir. Tırnak makasını ve törpüyü her kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidir. Her kişinin törpü ve makası kişisel olmalıdır. Kullandığınız çoraplar ter ve nem çeker nitelikte olmalıdır. Hergün yıkanmalıdır. Eğer çok terleyen ayaklarınız var ise gün içinde çoraplar temizi ile değiştirilmelidir. Kullandığınız ayakkabının hava alır olmasına dikkat edilmelidir. Bir gün giydiğiniz ayakkabıyı diğer gün dinlendirip, başka bir çift giymelisiniz. Böylelikle içi nemli olan ya da ıslanan ayakkabılarınız kurur. Mümkünse çok eski ayakkabılar kullanılmamalıdır. Ayakkabı dezenfektanı ya da mantar önleyici tozlar ayakkabıların içine konulabilir. Başkalarına ait ayakkabı, çorap, havlu, terlik gibi materyallerin kullanımdan kaçınılmalıdır.