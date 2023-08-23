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Tırnak mantarı nedir? Ayak mantarına çözüm: Binlerce kişinin tek tek en beğenilen önerileri! Bunu da yaptılar

2023-08-23 12:57:51
Tırnak mantarı nedir? Ayak mantarına çözüm: Binlerce kişinin tek tek en beğenilen önerileri! Bunu da yaptılar

Tırnak mantarı nedir? Ayak mantarına çözüm en çok ayak parmaklarında görülen tırnak mantarı nem, ayak terlemesi, şişmanlık, hijyen kurallarına dikkat edilmemesi sonucu görülür. Tedavi edilmediğinde daha büyük sorulara neden olan tırnak mantarı genelde ilaç tedavisi ile yada doğal yöntemlerle geçebilmektedir. Günümüzde yaygın olarak görülen sağlık problemlerinden birisi de tırnak mantarıdır. Hem sağlık hem de kozmetik nedenlerden kaynaklanabilen sonlardan kutulun! Sizlere bu yazımızda pek çok kişinin yaşadığı tırnak mantarı nedir, tırnak mantarına çözüm ve tırnak mantarı tedavi yöntemleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız...

#1
Foto - Tırnak mantarı nedir? Ayak mantarına çözüm: Binlerce kişinin tek tek en beğenilen önerileri! Bunu da yaptılar

Tırnak Mantarı Nedir? Tırnak mantarının tıptaki adı onikomikozdur. En sık görülen ve bilinen tırnak hastalığıdır. Bazı mantar türlerinin tırnağa yerleşmesi ile meydana gelir. Tırnağa herhangi çatlakltan girebilir.Tırnağı çevreleyen etle ilişkisini keser. Böylelikle tırnağın altına kolayca yerleşir. 3 grupta olan onikomikoz vardır. Dermofitlerden, küflerdem ve mayalardan meydana gelir. Genellikle yaşlandıkça tırnak ve cilt yapısı kuruya döndüğünden, ileriki yaşlarda yakalanma olasılığı daha fazladır. Tırnağınızda Mantar Olduğu Nasıl Anlaşılır? Tırnak mantarına yakalandığınızın göstergesi ise; en başta tırnağın parlaklığını kaybetmesidir. Tebeşir gibi ufalanır hale gelir. Tırnak kalınlaşır ve şekli bozulur. Renk olarak sarı hakimdir. Bazı yeşil tonları ve kahverengi de görülebilir.İlerleyen durumlarda ufalanmanın etkisiyle böcek yemiş gibi bir hal alır. Yangı hissedilir. Tırnağa yaklaşınca hafif bir koku duyulabilir. Ancak korkulacak bir durum yoktur.

#2
Foto - Tırnak mantarı nedir? Ayak mantarına çözüm: Binlerce kişinin tek tek en beğenilen önerileri! Bunu da yaptılar

Sadece görünüm olarak kişiye rahatsızlık verir. İlk başlarda acısız ve ağrısızdır. Ancak tedavisi gerçekleşmezse ilerleyen durumlarda acı ve ağrının yanında dönülmez bir yola girilip, tırnak kaybına neden olur. Diğer tırnaklara da bulaşır. Bu yayılma hızı bünyenin durumuna, hastalıklara ve kullanılan ilaçlara göre değişkenlik gösterir. Bazen çok hızlı da olabilir. Özellikle diyabet hastalarının, kan dolaşımı ve sinir uçlarının hassasiyeti bakımından en ufak bir tırnak harabiyetinde hemen doktora danışılıp, ilaç tedavisine başlanmalıdır. Tedaviler uzun sürebilir. Kimi zaman 6 ay kadar devam edilir. Erken müdahaleler özellikle tırnağın 1/3 ne kadar ulaşmış mantarlarda, bitkisel kürler ve eczaneden zatın alınan çeşitli markalarda sürülen cilalarla hızlı bir şekilde giderilir. Diğer türlü durumlarda içilen ve sürülen ilaçlar birlikte, bir dermatalog tavsiyesiyle alınmalıdır. Tırnak Mantarı Nasıl Bulaşır? Herhangi bir tırnak deformasyonundan dolayı kolayca dermofit, küf ya da maya tırnağa yerleşebilir. Bunlarla direkt olarak temas ya da buna maruz olan bir kişinin tırnağı ya da kullandığı, çorap, aykkabı veya tırnak makası, havlu ile kendi sağlıklı tırnağınızın temas etmesi kolaylıkla tırnak mantarına yaklanmanıza neden olabilir. İyi temizlenmeyen hamam, sauna, cami, şadırvan, havuz kenarı veya giyinme soyunma odaları gibi ılık nemli yerler tırnak mantarının oluşmasını sağlayan organizmaların yaşaması için ideal yerlerdir.

#3
Foto - Tırnak mantarı nedir? Ayak mantarına çözüm: Binlerce kişinin tek tek en beğenilen önerileri! Bunu da yaptılar

Tırnak mantarının ortaya çıkmasını destekleyen diğer etkenler ise; normal olmayan vücut PH’ı, zayıflamış bağışıklık sistemi, sürekli neme maaruz kalma ve buna neden olan nemli ve terli çoraplar, genetik yatkınlık, aynı zamanda hergün uzun saatler ayakta kalan ayakkabılar, gerekli hijyene önem vermeme, diyabet, dolaşım bozukluğu, kanser ve kemotreapi ilaçları, sedef hastalığı, organ transplatasyonları gibi nedenler tırnak mantarının görünmesi olası durumlardır. Ayrıca sağlıklı olmayan ve hava almayan, ayak şeklinizi uygun olmayan ve sıkan ayakkabılar, suda çok uzun zaman geçirme, kırılmış tırnaklara önlem almamak, aşırı sigara içmek, kolay terleyen el ve ayaklara sahip olmak tırnak mantarın en sevdiği durumlardır. Tırnak Mantarı Nasıl Önlenir? ciltguzellik-com'a göre: Tırnak mantarı oluşmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Çoğu zaman ayak baş parmağında ortaya çıkan tırnak mantarını kamufle etmek için oje kullanmayı ya da takma tırnak düşünsenizde bu durum tırnağa daha çok zarar verir. Tırnak şekil ve yapı itibariyle bozulduğu için dışardan bir göz baktığında yine problem olduğu anlaşılacaktır. En önemli tırnak mantarısavar husus, ayaklarınızı ve ellerinizin hijyenine özellikle önem vermektir. Ancak tırnak mantarı olan tırnağınıza temas ettikten sonra diğer tırnaklarınıza dokunmamalısınız. Aksi taktirde sağlıklı tırnaklar da mantara yakalanabilir. Mantarlı tırnağın hijyenini en sona bırakmalısınız. Sağlıklı tırnaklarınız kuru yapıda ise mutlaka nemlendirmelisiniz. Her zaman tırnaklar parmak şeklinize göre kısaltılmış ve törpülenmiş olmalıdır. Kalınlaşmış bölgeler tınak mantarlı bölgeler giderilmelidir. Tırnak makasını ve törpüyü her kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidir. Her kişinin törpü ve makası kişisel olmalıdır. Kullandığınız çoraplar ter ve nem çeker nitelikte olmalıdır. Hergün yıkanmalıdır. Eğer çok terleyen ayaklarınız var ise gün içinde çoraplar temizi ile değiştirilmelidir. Kullandığınız ayakkabının hava alır olmasına dikkat edilmelidir. Bir gün giydiğiniz ayakkabıyı diğer gün dinlendirip, başka bir çift giymelisiniz. Böylelikle içi nemli olan ya da ıslanan ayakkabılarınız kurur. Mümkünse çok eski ayakkabılar kullanılmamalıdır. Ayakkabı dezenfektanı ya da mantar önleyici tozlar ayakkabıların içine konulabilir. Başkalarına ait ayakkabı, çorap, havlu, terlik gibi materyallerin kullanımdan kaçınılmalıdır.

#4
Foto - Tırnak mantarı nedir? Ayak mantarına çözüm: Binlerce kişinin tek tek en beğenilen önerileri! Bunu da yaptılar

Tırnak Mantarına Doğal Çözüm! Tırnak mantarını ne öldürür sorusuna cevap olarak sizlere tırnak mantarına iyi gelen doğal yöntemlerden ve tırnak mantarına çözüm önerileri vermek istiyorum… Tırnak Mantarına İyi Gelen Doğal Kürler Nelerdir? Ozon yağı: Genellikle bitkisel olan yağlardan zeytinyağı, çiçek yağının ozonlanması ile meydana getirilen ozon yağları, bakteri, mantar, küfleri yok etmekte birebirdir. Ozonun harekete geçirdiği yağ içerikleri bu yağı medikal alanda eşsiz kılmaktadır. Günlük el ve ayak temizliğini yaptıktan sonra tek kulllanımlık kulak çubuklarına bir miktar ozon yağı emdirilip, mantarın bulunduğu tırnağa sürülür. Tırnak mantarından kurtuluncaya kadar günde 2 kez uygulanmalıdır. Çay ağacı yağı: Antiseptik ve mantar önleyici özellikleri ile tanınan çay ağacı yağı tırnak mantarı üzerinde oldukça etkilidir. Tınak mantarını çay ağacı yağı ile gidermek için; 1 çay kaşığı zeytinyağı veya hindistancevizi yağı ile birkaç damla çay ağacı karıştırılır. Kulak pamuğu çubuğu kullanarak mantarlı bölgeye uygulanır. Mantardan kurtuluncaya kadar günde 2 ya da 3 kez uygulanmalıdır. Karbonat: Yemek sodası olarak da bilinen karbonat yani kimyasal adıyla sodyum bikarbonat; her evin olmazsa olmazıdır. Tırnak mantarını giderirken aynı zamanda full ayak bakımı sağlar. Ayak kokusunu giderir. Tırnak mantarı için karbonat kürü yapmak için; 1 kahve fincanı karbonat ile yarım kahve fincanı %3 lük oksijenli su, 1 kahve fincanı epsom tuzu ve 8 kahve fincanı sıcak su ile karıştırılır. Son olarak yarım kahve fincanı beyaz sirke eklenir. 10 dakika boyunca bu suyla mantarlı tırnak ıslatılır. Daha sonra normal su ile temizlenip, kurulanır. Birkaç hafta günde 2 kez tekrarlanmalıdır. Beyaz sirke: En iyi tırnak mantarı gidericilerden biri olan beyaz sirke, enfeksiyonlarla savaşan ve cildin PH dengesini kuran doğal ve eşsiz bir kaynaktır. 1 çay bardağı beyaz sirke ve 2 çay bardağı ılık su ile karıştırılır. Ardından tırnak beyaz sirkeli suyun içerisine batırılarak 10 ila 15 dakika arası beklenir. Kalıntı kalmayıncaya kadar durulanır. Sonra tırnak hafifçe nemlendirilir. Mantar ortadan kalkıncaya kadar gün içinde 2 kez uygulanmalıdır. Eğer cildinizde sirkeye bağlı tahriş meydana gelirse, sirke ile karıştırılacak su miktarı fazlalaştırılmalıdır.

#5
Foto - Tırnak mantarı nedir? Ayak mantarına çözüm: Binlerce kişinin tek tek en beğenilen önerileri! Bunu da yaptılar

Tırnak Mantarına Bitkisel Çözüm Kekik yağı: Anti viral, anti bakteriyel , anti septik , mantar önleyici, anti paraziter ve ağrı kesivci özellikleri ile bilinen kekik ve kekik yağı tırnak mantarının her türlüsüne iyi gelmektedir. Kekik yağı kürünü tırnak mantarına uygulamak için 1-2 damla kekik yağı ile 1 çay kaşığı zeytinyağı karıştırılır. Mantara maruz kalan tırnağın üzerine sürülür. En az yarım saat beklenir. Daha sonra durulandıktan sonra kurulanır. 3 hafta kadar günde bir ya da 2 kez tekrarlanmalıdır. Vicks: Mantar giderici çeşitli içerikleri barındıran soğuk algınlıklarda kullanılan vicksi sadece bir makyaj pamuğuna sürüp, tırmak mantarı üzerine günde 1 kez uygulanmalıdır. Vicks uçucu olduğundan durulamaya gerek yoktur. Ancak günlük ayak temizliğine dikkat edilmelidir. Sarımsak yağı: Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak, içerdiği alisin ve ajon sayesinde anı zamanda doğal mantar önleyici olarak da işlevselliğini gösterir. Halk arasında mantarlı tırnağa sarımsak sürmek iyi geldiği bilinse de, aslına sarımsak yağı daha kalıcı ve etkilidir. Aynı oranda sarımsak yağı ve beyaz sirke birbiri ile karıştırılır. Tırnak mantarının üzerine uygulanıp, gazlı bez ya da büyük bir yara bandı ile kapatılır. Birkaç saat beklendikten sonra bandaj açılır. Günlük olarak mantardan kurtuluncaya kadar uygulamaya devam edilir. Sarımsak yağını bulamazsanız, kendi sarımsak yağınızı kendiniz yapabilirsiniz. Bunun için 2 diş dövülmüş sarımsak ile 2 yemek kaşığı saf zeytinyağı karıştırılıp, 1 hafta kadar karanlık bir yerde ağzı kapalı olarak bekletilir. Daha sonra sarımsak yağı kullanıma hazırdır. Ayrıca günlük 1 diş sarımsak yiyerek vücudunuzu içten de kuvvetlendirebilirsiniz.

#6
Foto - Tırnak mantarı nedir? Ayak mantarına çözüm: Binlerce kişinin tek tek en beğenilen önerileri! Bunu da yaptılar

Limon suyu: Limon suyu içeriğindeki sitrik asit sayesinde tırnak mantarını 0 gideren doğal bir şifa kaynağıdır. Mantarlı tırnağa uygulanacak limon suyunun doğal ve taze sıkılmış olması gerekmektedir. Mantarın üzerine bir kulak çubuğu yardımıyla uygulayıp yarım saat kadar beklendikten sonra ılık su ile durulanır. Diğer bir limon suyu ile yapılan tırnak mantarı önleyici kürde; eşit miktarda limon suyu ile zeytinyağı birbiri ile karıştırılarak yapılır. Mantardan etkilenen alana sürülerek bir kaç saat beklenir. Daha sonra durulanarak, kurulanır. Her iki uygulamayıda gün içinde bir kaç kez 1 ay boyunca uygulanmalıdır. Lavanta yağı: Uçucu etkisiyle bilinen lavanta yağı, kuvvetli derece de antiseptik madde içerir. Enfeksiyonları ve deri tahrişleri nazikçe giderir. Beşer damla lavanta yağı ile çay ağacı yağı birbiri ile karıştırılır, mantarın olduğu en üst noktasına ve onu çevreleyen alana uygulanır. 10 dakika beklendikten sonra durulanıp, kurulanır. Gün içinde 2-3 kez tekrarlanmalıdır. Portakal yağı: Alerjik reaksiyonlara neden olabilecek olan portakal yağını kullanırken dikkat edilmelidir. Alerjik durumunuzu test etmek için,önceden cildinize birkaç damla portakal yağı uygulayıp beklemelisiniz. Eğer herhangi bir kızarıklık ya da tahriş oluşmazsa portakal yağını güvenle kullanabilirsiniz anlamına gelmektedir. Bir damlalık yardımıyla parmak arasına ve mantarlı tırnağın etle tırnak arasına uygulanır. Eğer hassas bir cildiniz var ise; taşıyıcı yağ olarak tatlı badem veya üzüm çekirdeği yağı kullanılmalıdır. Uygulamadan yarım saat sonra ayak durulanır. İyileşme belirtileri görene kadar günde 2 ya da 3 kez kullanılmalıdır. Çamaşır suyu: Her evde temizlik için kullanılan çamaşır suyu tırnak mantarını oluşturan mikroorganizmaları öldürebilme özelliği vardır. Duşa girmeden 3-4 dakika önce eldiven yardımıyla tırnak mantarı olan parmağınıza sürüp, beklemeniz yeterlidir. Daha sonra duşa girip kendiliğinden akmasını sağlayın.

#7
Foto - Tırnak mantarı nedir? Ayak mantarına çözüm: Binlerce kişinin tek tek en beğenilen önerileri! Bunu da yaptılar

Kimyasal peeling maddesi tca: Son derece güçlü bir asit olan bu kimyasal maddeyi kullanırken çok dikkatli olmak gerekmektedir. Öncelikle tek kullanımlık kağıt töpülerle mantarlı tırnak iyice törpülenir. Bunun sonucunda kalın tabaka eritilince, mantarlı bölgeye ulaşmak daha kolay olacaktır. ` ya da @ lık tca yı bir pamuklu kulak çubuğuna emdirip tırnakta 3 dakika boyunca bekletin. Bu süre sonunda tırnağınızın yandığını hissedeceksiniz. 50 gr vazelini ben mari usulü eritip, 5 gram salisilik asit ve 5 gram çinko asitle karıştırın. Bu karışımı daha önceden hazırlamış olmalısınız. Tırnağı 3 dakikanın sonunda yıkadıktan sonra hazırlanan karışım sürülür. Her gün sadece karışım sürülerek küre 15 gün devam edilir. Daha sonra tekrar tca uygulanır. Aradaki haftada ise 1 kez ` lık olarak hazırlanan laktik asit kullanılmalıdır. Sürdükten sonra törpüleme işlemi yapıp tekrar laktik asit dökülmelidir. Yıkayıp temizledikten sonra vazelinle hazırlanan karışım sürülmelidir. Vazelinli karışımın daha etkili olmasını sağlamak için, karışım ılıkken 5 gram kafuru, 5 gram mentol, 5 ml çay ağacı yağı, 5 ml portakal yağı eklenebilinir. Isırgan otu:1 cezveye tepeleme 2 yemek kaşığı ısırgan otu atıp, kaynatılır. Ot iyice yumuşayıca ezerek lapa haline getirilir. Diğer tarafta 1 litre suya 2 avuç zeytin yaprağı atıp kaynatılır. Lapaya birer damla lavanta yağı ve çay ağacı yağı eklenip, karıştırılır. Tırnak mantarı üzerine uygulanır. 10 dakika bekledikten sonra zeytin yapraklı suya ayağınızı sokun ve bir 10 dakika daha bekleyin. Süre dolduktan sonra bir kaç damla laktik asit, lavanta yağı ve çay ağacı yağı ile mantarlı tırnağı silin. Daha sonra durulamayın.

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