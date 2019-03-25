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Okçuluk kariyerini zirvede sürdürmek istiyor

- Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Gizem Elmaağaçlı, bu yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda birinci olup zirvede kalmak istiyor- Gizem Elmaağaçlı: "Dünya Şampiyonası'nda en genç isimlerden biriyim ama orada derece almak için kendimi tecrübeli hissediyorum. İnşallah şampiyonlukla ayrılacağım"

25 Mart 2019 Pazartesi 11:29
Okçuluk kariyerini zirvede sürdürmek istiyor


KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kadınlar kategorisinde altın madalya elde eden milli sporcu Gizem Elmaağaçlı, bu yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan birincilikle dönmek istiyor.

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda ferdi olarak birincilik elde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Gizem, Dünya Salon Okçuluk Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluk yaşamıştı.

Yaklaşık 5 yıl önce başladığı okçuluk kariyerini başarılarla devam ettiren Gizem Elmaağaçlı, bu yıl gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda ferdi birincilik elde edip zirve tırmanışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Milli sporcu Gizem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyerine başladığı ilk günden itibaren okçulukta hedefinin hep zirve olduğunu söyledi.

Okçuluğa dünya şampiyonu olmak için başladığını belirten Gizem, şu ifadeleri kullandı:

"2016'da milli takıma girdim. Aynı yıl ülkemizde yapılan Salon Dünya Şampiyonası'na katıldım ve orada güzel bir derece elde ettim. Sıralamayı birinci bitirdim ve Türkiye rekoru kırdım. Daha sonra takım halinde salon dünya şampiyonu olduk. Ferdi olarak ilk yarışmam olduğu için heyecanıma yenik düştüm ve istediğim gibi ferdi derece alamadım. Gençlerde, Arjantin'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda ferdi üçüncülük elde ettim. Ardından takım halinde Avrupa şampiyonluğu elde ettik. O zamandan bugüne her milli takım yarışmalarında yer aldım. Derecesiz dönmüyorum."

Elde ettiği başarılarla güven kazandığını vurgulayan milli sporcu, şöyle devam etti:

"Ferdi dereceyi çok istiyordum. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize ilk defa ferdi olarak büyüklerde Avrupa şampiyonluğu derecesi getirdim. Dünya Şampiyonası'nda da bu dereceyi tekrarlamak istiyorum. Avrupa şampiyonu oldum ama bu benim için bir başlangıçtı. Önümüzdeki yarışmalara katılmak için döner dönmez açık hava sezonuna hazırlanmam ve ülkemizdeki en iyi 8 bayanın içerisinde ilk 3'e girmem gerekiyordu. Bu kampta başarılı oldum ve bu yıl düzenlenecek uluslararası yarışmalara katılmaya hak kazandım. Ferdi olarak Avrupa şampiyonu olduktan sonra kendime güvenim geldi."


- "Şampiyonluk için savaşacağım"


Başarılarına yeni şampiyonluklar eklemek istediğini anlatan Gizem Elmaağaçlı, şu değerlendirmede bulundu:

"Her yıl düzenlenen 'World Cup' yarışmaları ve aynı zamanda 2 yılda bir yapılan Salon Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım ve şampiyonluk için savaşacağım. Bu yıl ayrıca üniversite olimpiyatları yapılacak ve inşallah oraya da ülkem adına katılmayı planlıyorum. Daha önce orada takım halinde bronz madalya aldık inşallah bu sefer ferdi olarak şampiyonluk elde ederim. Dünya Şampiyonası'nda en genç isimlerden biriyim ama orada derece almak için kendimi tecrübeli hissediyorum. İnşallah şampiyonlukla ayrılacağım. Katılacağım Dünya Şampiyonası'nda yetişkinler kategorisinde yarışacağım. 20 yaşından 50 yaşına kadar yarışmacılar var. En genç isimlerden biriyim ama bu, başarı elde edemeyeceğim anlamına gelmiyor. Orada da şampiyonluğu almak için savaşacağım."


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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:29
  1. Gizem Elmaağaçlı
  2. Kayseri Büyükşehir Belediyesi
  3. okçuluk

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