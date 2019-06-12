0553 313 94 23

Okçuluk Dünya Şampiyonası

Şampiyonanın üçüncü gününde, takımlar makaralı yay kategorisinde Türkiye, kadınlar ve erkeklerde çeyrek finale yükseldi

12 Haziran 2019 Çarşamba 19:33
Okçuluk Dünya Şampiyonası


's-HERTOGENBOSCH (AA) - Dünya Okçuluk Şampiyonası'nın üçüncü gününde takımlar makaralı yay kategorisinde Türkiye, kadınlar ve erkeklerde çeyrek finale yükseldi.

Hollanda'nın 's-Hertogenbosch şehrinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, makaralı yay takım atışlarında Türkiye'yi erkeklerde temsil eden Evren Çağıran, Süleyman Araz ve Muhammed Yetim, Hindistanlı rakiplerini 238-234 yenerek, kadınlarda mücadele eden Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk ise Kanadalı rakiplerini 232-229 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.


- Bireyselde 4 sporcu üst tura kaldı


Makaralı yay Bireysel eleme atışlarında ise 4 milli sporcu yoluna devam etti.

Erkeklerde Evren Çağıran, birinci turda Lüksemburglu Arnaud Hocevar'ı 148-146, ikinci turda Belçikalı Jonathan Kools'u 146-146 beraberliğin ardından ekstra atışlarda yendi. Muhammed Yetim ise ilk turda Polonyalı Lukasz Przybylski'yi 147-142, ikinci turda Güney Afrikalı Christian Beyers De Klerk'i 145-144 mağlup ederek üst tura kaldı.

Kadınlarda Gizem Elmaağaçlı, birinci turda Mısırlı Nancy Elgibily'i 142-138, ikinci turda Malezyalı Iman Aisyah Norazam'ı 145-142 mağlup etti. Elemelere ikinci turdan başlayan Yeşim Bostan ise Çekyalı Martina Zikmundova'yı 144-141 yenerek yoluna devam etti.

Takımlar klasik yay kategorisinde kadınlarda Yasemin Ecem Anagöz, Aybüke Aktuna ve Gülnaz Büşranur Coşkun ile erkeklerde ise Mete Gazoz, Fatih Bozlar, Samet Ak, rakiplerine yenilerek 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota hakkını elde edemedi.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 19:33
  1. Hollanda
  2. okçulu dünya şampiyonası
  3. okçuluk
  4. Türkiye Okçuluk Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya’da muhalif gazeteciye destek yürüyüşü
    1. Rusya’da muhalif gazeteciye destek..
    2. Samsun'da hafif ticari araç ağaca..
    3. 23 Haziran öncesi AK Partili..
    4. CHP’li İmamoğlu Maltepe’de halkla..
    5. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "FETÖ..
    6. Yol kesip babayı öldüren, oğlu da..
    7. Ordu'daki dolu yağışı
    8. Meksika'da gazeteci cinayeti
    9. BUSMEK’in 14. yıl gururu
    10. Bahreyn çalıştayında BM'yi McGoldrick..
    11. GÜNCELLEME - Mersin merkezli DEAŞ..
    12. DEAŞ’ın toprağa gömülü 5 deposu bulundu
    13. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li..
    14. İsmet Yılmaz:“Yeni askerlik..
    15. BM'den Suudi Arabistan'daki havalimanı..
    16. Gürcistan'da Türk bilim kadınına fahri..
    17. Yüksekova’da 2 bin paket kaçak sigara..
    18. Yüksekova’da uyuşturucu madde ele..
    19. Voleybolda milli maçın ardından
    20. FETÖ'nün "VIP dinleme" davası
    21. Gülen'in iadesiyle ilgili flaş gelişme
    22. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi..
    23. Okçuluk Dünya Şampiyonası
    24. Etiyopya Başbakanı Ahmed'in Sudan'da..
    25. Samsun’da dolu yağışı
    26. Pendik’te hastanenin bodrumunu su bastı
    27. Maduro’ya dronlu suikast girişiminde..
    28. Bursa'da Ahşap Oyuncak Yarışması Ödül..
    29. "Ara buluculuk, siyasi çabalar olmadan..
    30. Türkiye, Dörtlü Final’e yükseldi
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    'Blöf yapmıyorum' dedi ve tüm dünyaya duyurdu: ABD daha önce benim gibi bir düşmanla karşılaşmadı
    'Blöf yapmıyorum' dedi ve tüm dünyaya duyurdu: ABD daha önce benim gibi bir düşmanla karşılaşmadı
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş