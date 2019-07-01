Okçuluk: Dünya Kupası - Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 4. ayak yarışmalarına 14 milli sporcu katılıyor

ANKARA (AA) - Okçulukta Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmaları başladı. Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Berlin'de gerçekleştirilen organizasyona 14 milli sporcu katılıyor. Resmi antrenman atışlarıyla başlayan organizasyon, 7 Temmuz'da sona erecek. Dünya Kupası'nın 4. ayağında Türkiye'yi temsil eden milli okçular şunlar: Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Samet Ak, Erdal Meriç Dal, Ali Aydın

Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Çoşkun, Sevcan Derin, Ezgi Başaran Makaralı yay erkekler: Evren Çağıran, Muhammed Yetim, Süleyman Araz

Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, İpek Tomruk



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