Okçuluk: Dünya Kupası
- Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 4. ayak yarışmalarına 14 milli sporcu katılıyor01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:12
ANKARA (AA) - Okçulukta Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmaları başladı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Berlin'de gerçekleştirilen organizasyona 14 milli sporcu katılıyor.
Resmi antrenman atışlarıyla başlayan organizasyon, 7 Temmuz'da sona erecek.
Dünya Kupası'nın 4. ayağında Türkiye'yi temsil eden milli okçular şunlar:
Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Samet Ak, Erdal Meriç Dal, Ali Aydın
Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Çoşkun, Sevcan Derin, Ezgi Başaran
Makaralı yay erkekler: Evren Çağıran, Muhammed Yetim, Süleyman Araz
Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, İpek Tomruk
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