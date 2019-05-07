Okçuluk: Dünya Kupası - Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen 2. ayak yarışmalarına 14 milli sporcu katılıyor



ANKARA (AA) - Okçulukta Çin'de düzenlenen Dünya Kupası 2. ayak yarışmaları başladı. Şanghay kentindeki organizasyonda sıralama atışları gerçekleştirildi. Makaralı yay kadınlar kategorisinde yarışan Yeşim Bostan, sıralama atışlarını 702 puanla 2. sırada tamamladı. Organizasyonda eleme müsabakalarına ise yarın geçilecek. Dünya Kupası'nın 2. ayağında 38 ülkeden 295 sporcu mücadele ediyor. Türkiye, 12 Mayıs Pazar günü sona erecek organizasyona 14 sporcuyla katılıyor. Milli takımda yer alan sporcular şunlar: Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Samet Ak, Fatih Bozlar, Erdal Meriç Dal

Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Aybüke Aktuna, Gülnaz Büşranur Çoşkun, Sevcan Derin

Makaralı yay erkekler: Evren Çağıran, Süleyman Araz, Muhammed Yetim

Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, İpek Tomruk



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