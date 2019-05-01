Okan Gündüz kimdir? Okan Gündüz yeni parti mi kurdu? Avukat Okan Gündüz'ün Genel Başkanlığını yapacağı Kuva-ı Milliye Hareket Partisi kurulacağı öğrenildi. Peki Okan Gündüz kimdir? Avukat Okan Gündüz nereli?

Avukat Okan Gündüz'ün Genel Başkanlığını yapacağı Kuva-ı Milliye Hareket Partisi kurulacağı öğrenildi. Peki Okan Gündüz kimdir? Avukat Okan Gündüz nereli? Avukat Okan Gündüz özgeçmişi

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