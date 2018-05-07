Okan Buruk'tan mağlubiyet yorumu: En kötü senaryoyu yaşadık

Süper Lig'de lider Galatasaray, 32'nci hafta mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.



Akhisar Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-kırmızılılardan Rodrigues'in 15 ve 18. dakikalarda attığı gollere ev sahibi ekip 50. dakikada Serdar'ın kendi kalesine attığı golle karşılık verebildi. Akhisarspor'da 33. dakikada Soner, Galatasaray'da ise 90+2. dakikada da Gomis penaltıdan yararlanamadı.



Karşılaşma sonrası değerlendiren Akhisarspor teknik direktörü Okan Buruk, ''Bizim için en kötü senaryo, maçın başında yiyeceğim gol ve ikinci golü erken yemekti. 2-0 geride başlamak düşünülecek en kötü senaryoydu'' dedi.