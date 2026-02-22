  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den sert tepki! Müslüman Türk milletine "gerici" diyenlere yargı yolu göründü! İran'dan ABD ve Rusya'ya rest geldi! Nükleer müzakerelerde uranyum krizi tırmanıyor! Kılavuzu ateist Karl Marx olandan ne beklenir ki! Erkan Baş’tan okulda ramazan rahatsızlığı "Bir kez daha vurguluyorum" diyen Bakan Gürlek: Taviz vermeyeceğiz Avrupa’da ‘haçlı’ zihniyeti hortladı: O ülkede burka ve peçeye yasak getirildi Söylenince inkar ediyorlar alın size videosu! Almanlar gıda yardımı kuyruğunda Bakan Tekin: Okullarımız cıvıl cıvıl Kimisi sadece heykel gibi durur kimisi çalışır! Erdoğan’dan Boğaziçi’ne yeni mühür Sosyal medyaya damga vurmuştu! 'Savcıyım' diye tehditler yağdıran kadın bakın kim çıktı Sanayiciler başkanın çağrısına sessiz kaldı: Başkan Özlü, bu kez isim ve adres vererek çağrıda bulundu!
Spor Okan Buruk'tan mağlubiyet sonrası zehir zemberek açıklama: Galatasaray neden kaybetti?
Spor

Okan Buruk'tan mağlubiyet sonrası zehir zemberek açıklama: Galatasaray neden kaybetti?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Okan Buruk'tan mağlubiyet sonrası zehir zemberek açıklama: Galatasaray neden kaybetti?

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İptal edilen golü "temiz" olarak niteleyen Buruk, "Ne olursa olsun ağırlığımızı koymalıydık ama bu hata sadece Türkiye'de olur" diyerek TFF Başkanı'na da göndermede bulundu.

Şampiyonluk yolunda Konya’da yara alan Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, mağlubiyetin faturasını hem takımın performansına hem de hakem kararlarına kesti. Deplasmanda alınan 2-0’lık sonuç sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Buruk, özellikle VAR müdahalesiyle iptal edilen gole dikkat çekerek, "Bugün çok temiz bir golümüz hakemler eliyle gasp edildi. 2026 yılındayız, böyle bir pozisyonda golün iptali ancak Türkiye’de olur" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından, "Golü vermeseler, daha farklı şeyler de yapsalar, ne olursa olsun Galatasaray takımı ağırlığını koyup maçı kazanmak zorundaydı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Rakibimizin aldığı 3 puandan dolayı hem bir hocayı hem Konyaspor oyuncularını hem de Konyaspor taraftarlarını tebrik ediyorum. Burada güzel bir atmosfer oluşturdular. Burada galibiyette onların önemli bir rolü var. İlk yarı biraz daha çok pozisyon üretmesek de 3-4 tane pozisyonumuz oldu. Biraz daha net pozisyona yaklaştığımız ama rakibimize hiç pozisyon vermediğimiz bir ilk yarıydı. İkinci yarıya baktığımızda aslında ikinci yarıya iyi başladık. Attığımız gole kadar oyunumuz iyiydi. Bence çok temiz bir gol bugün iptal edildi. Hem var hakeminin tavsiyesi hem Atilla Hoca'nın seyretmesiyle benim görüşüme göre çok temiz bir gol. Hakemler tarafından iptal edildi. Bu mağlubiyetin nedeni bu gol değil tabii ki. Yani golü de vermeseler, daha farklı şeyler de yapsalar, ne olursa olsun Galatasaray takımı ağırlığını koyup maçı kazanmak zorundaydı. Kornerden yediğimiz gol ve onun devamında rakibimiz coşkulu oynadı. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar devamında. Ama çok kritik bir dakikada öne geçtiğimiz belki maçı kazanacağımız, rahat kazanmaya götürebilecek bir gol. Bir hakem hatasıyla, pardon iki hakem hatasıyla iptal oldu. Bununla ilgili federasyon başkanımızın her zaman açıklaması var, bu tür hataları asla affetmeyeceğim diye. Kendisinin de bu maçtaki verilmeyen gol için belki 1990 yılında olsaydı bu gol ofsayt nedeniyle iptal edilebilirdi ama şu an 2026'dayız. 2026 yılında böyle bir pozisyonda gol iptali gerçekten sadece Türkiye'de olabilecek bir şeydir diye düşünüyorum. Yeni bir şeye daha imza attık. Burada da bugünkü hakemlerimizi tebrik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Maça iğneyle çıktı ama dediğim gibi belki biraz daha oyun içerisinde kalabilirdi"

Icardi'nin çıkma sebebinin sorulması üzerine Okan Buruk, "Icardi'nin sırtında tutulma vardı. Yani bugün maç saatine kadar bekledik aslında. Kendini iyi hissettiğini söyleyince onunla ilk 11 başladık. Ama oyun içerisinde tabii ki ilk yarının sonlarına doğru biraz daha takım olarak da topu rakibe verdiğimiz, arkaya yaslandığımız, baskılara tam gidemediğimiz, üretemediğimiz bir yerde rakibin de savunma olarak öne çıktığı bir yerde ikinci yarıda Barış'ın hem ön alan baskıları hem savunma arkası şartlarını hayal etmiştik. Ama günün sonunda bunlar gerçekleşmedi. Maça iğneyle çıktı ama dediğim gibi belki biraz daha oyun içerisinde kalabilirdi" şeklinde konuştu.

Okan Buruk’un ayakkabıları yine gündem oldu
Okan Buruk’un ayakkabıları yine gündem oldu

Spor

Okan Buruk’un ayakkabıları yine gündem oldu

Okan Buruk, Manchester City'i gözüne kestirdi
Okan Buruk, Manchester City'i gözüne kestirdi

Spor

Okan Buruk, Manchester City'i gözüne kestirdi

Okan Buruk’tan taraftarı mutlu eden müjde
Okan Buruk’tan taraftarı mutlu eden müjde

Spor

Okan Buruk’tan taraftarı mutlu eden müjde

Ne Fatih Terim ne Şenol Güneş!
Ne Fatih Terim ne Şenol Güneş!

Spor

Ne Fatih Terim ne Şenol Güneş!

Okan Buruk'tan dikkat çeken yorum: Güzel bir gece oldu
Okan Buruk'tan dikkat çeken yorum: Güzel bir gece oldu

Spor

Okan Buruk'tan dikkat çeken yorum: Güzel bir gece oldu

Okan Buruk'tan gönderme: "Çok transfer yapana kupa vermiyorlar"
Okan Buruk'tan gönderme: "Çok transfer yapana kupa vermiyorlar"

Spor

Okan Buruk'tan gönderme: "Çok transfer yapana kupa vermiyorlar"

Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye ağır ihtam! ‘Limitleri delenler var'
Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye ağır ihtam! ‘Limitleri delenler var'

Spor

Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye ağır ihtam! ‘Limitleri delenler var'

Son İtalyan bükücü Okan Buruk devre arasında neler söylediğini anlattı
Son İtalyan bükücü Okan Buruk devre arasında neler söylediğini anlattı

Spor

Son İtalyan bükücü Okan Buruk devre arasında neler söylediğini anlattı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23