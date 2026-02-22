Okan Buruk'tan mağlubiyet sonrası zehir zemberek açıklama: Galatasaray neden kaybetti?

Şampiyonluk yolunda Konya’da yara alan Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, mağlubiyetin faturasını hem takımın performansına hem de hakem kararlarına kesti. Deplasmanda alınan 2-0’lık sonuç sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Buruk, özellikle VAR müdahalesiyle iptal edilen gole dikkat çekerek, "Bugün çok temiz bir golümüz hakemler eliyle gasp edildi. 2026 yılındayız, böyle bir pozisyonda golün iptali ancak Türkiye’de olur" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından, "Golü vermeseler, daha farklı şeyler de yapsalar, ne olursa olsun Galatasaray takımı ağırlığını koyup maçı kazanmak zorundaydı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Rakibimizin aldığı 3 puandan dolayı hem bir hocayı hem Konyaspor oyuncularını hem de Konyaspor taraftarlarını tebrik ediyorum. Burada güzel bir atmosfer oluşturdular. Burada galibiyette onların önemli bir rolü var. İlk yarı biraz daha çok pozisyon üretmesek de 3-4 tane pozisyonumuz oldu. Biraz daha net pozisyona yaklaştığımız ama rakibimize hiç pozisyon vermediğimiz bir ilk yarıydı. İkinci yarıya baktığımızda aslında ikinci yarıya iyi başladık. Attığımız gole kadar oyunumuz iyiydi. Bence çok temiz bir gol bugün iptal edildi. Hem var hakeminin tavsiyesi hem Atilla Hoca'nın seyretmesiyle benim görüşüme göre çok temiz bir gol. Hakemler tarafından iptal edildi. Bu mağlubiyetin nedeni bu gol değil tabii ki. Yani golü de vermeseler, daha farklı şeyler de yapsalar, ne olursa olsun Galatasaray takımı ağırlığını koyup maçı kazanmak zorundaydı. Kornerden yediğimiz gol ve onun devamında rakibimiz coşkulu oynadı. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar devamında. Ama çok kritik bir dakikada öne geçtiğimiz belki maçı kazanacağımız, rahat kazanmaya götürebilecek bir gol. Bir hakem hatasıyla, pardon iki hakem hatasıyla iptal oldu. Bununla ilgili federasyon başkanımızın her zaman açıklaması var, bu tür hataları asla affetmeyeceğim diye. Kendisinin de bu maçtaki verilmeyen gol için belki 1990 yılında olsaydı bu gol ofsayt nedeniyle iptal edilebilirdi ama şu an 2026'dayız. 2026 yılında böyle bir pozisyonda gol iptali gerçekten sadece Türkiye'de olabilecek bir şeydir diye düşünüyorum. Yeni bir şeye daha imza attık. Burada da bugünkü hakemlerimizi tebrik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Maça iğneyle çıktı ama dediğim gibi belki biraz daha oyun içerisinde kalabilirdi"

Icardi'nin çıkma sebebinin sorulması üzerine Okan Buruk, "Icardi'nin sırtında tutulma vardı. Yani bugün maç saatine kadar bekledik aslında. Kendini iyi hissettiğini söyleyince onunla ilk 11 başladık. Ama oyun içerisinde tabii ki ilk yarının sonlarına doğru biraz daha takım olarak da topu rakibe verdiğimiz, arkaya yaslandığımız, baskılara tam gidemediğimiz, üretemediğimiz bir yerde rakibin de savunma olarak öne çıktığı bir yerde ikinci yarıda Barış'ın hem ön alan baskıları hem savunma arkası şartlarını hayal etmiştik. Ama günün sonunda bunlar gerçekleşmedi. Maça iğneyle çıktı ama dediğim gibi belki biraz daha oyun içerisinde kalabilirdi" şeklinde konuştu.