Tatil günleri çalan okul zili şikâyet edilmişti! Sorunu KDK çözdü
AA Giriş Tarihi:

Tatil günleri çalan okul zili şikâyet edilmişti! Sorunu KDK çözdü

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), evinin karşısındaki okulun tatil günleri çalan zil sesinden rahatsız olan vatandaşın sorununu çözüme kavuşturdu. İşte ayrıntılar…

#1
Foto - Tatil günleri çalan okul zili şikâyet edilmişti! Sorunu KDK çözdü

Ortaokulun zil ve anons sisteminin, okulun kapalı olduğu hafta sonları ile resmi tatil günlerinde de çalıştığını belirten bir vatandaş, yaşadığı gürültü nedeniyle KDK'ye başvurdu.

#2
Foto - Tatil günleri çalan okul zili şikâyet edilmişti! Sorunu KDK çözdü

İrtibata geçtiği okul yönetiminin, sistemin devre dışı bırakılacağı taahhüdünde bulunmasına rağmen sorunun devam ettiğini ifade eden vatandaş, mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

#3
Foto - Tatil günleri çalan okul zili şikâyet edilmişti! Sorunu KDK çözdü

Başvuru üzerine okul yönetimiyle irtibata geçen KDK, vatandaşın sorununun çözülmesini istedi.

#4
Foto - Tatil günleri çalan okul zili şikâyet edilmişti! Sorunu KDK çözdü

Yaşadığı sorun çözüme kavuşan vatandaş, "yaklaşık 1,5 aydır okulun ses şiddetine dikkat edildiğini ve tatil günleri zilin çalmadığını" KDK'ye bildirdi.

