SON DAKİKA
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Sektörde kriz yaşanıyor: Satışlar durma noktasına geldi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sektörde kriz yaşanıyor: Satışlar durma noktasına geldi!

Samsun'da kurulan ikinci el pazarında satıcı yoğunluğu artarken, alıcı sayısının çok düşük olması ikinci el oto satışlarını durma noktasına getirdi.

#1
Foto - Sektörde kriz yaşanıyor: Satışlar durma noktasına geldi!

Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi'nde cumartesi günleri kurulan ikinci el otomobil pazarında bu hafta satıcı yoğunluğu gözlendi. Çok sayıda araç satışa çıkarılırken, alıcı sayısının düşük olması nedeniyle beklenen alışveriş sağlanamadı. Bazı satıcılar piyasanın nisan ve mayıs aylarında canlanacağını belirtirken, bazıları ise durgunluğun nedenleri arasında yatırım tercihlerinin altına kaymasını gösterdi.

#2
Foto - Sektörde kriz yaşanıyor: Satışlar durma noktasına geldi!

ESNAF TARİH VERDİ Galerici Halit Kalem, bayram ve tatil döneminin yaklaşmasıyla birlikte yaz aylarına doğru hareketlilik beklediklerini ifade ederek, "Şu anda piyasada ciddi bir hareket yok. İnsanlar yatırımlarını altına yöneltti. Altın fiyatlarının yatay seyretmesi nedeniyle otomobile dönüşün zaman alabileceğini düşünüyoruz. Şu an pazarda satan çok ancak alıcı tarafı kararsız" dedi.

#3
Foto - Sektörde kriz yaşanıyor: Satışlar durma noktasına geldi!

Aracını satmak için pazara gelen Sadık Keskin, alıcı sayısının azlığından yakındı. Keskin, pazarda çok sayıda araç bulunduğunu ancak gelenlerin çoğunlukla sadece inceleme yaptığını belirtti.

#4
Foto - Sektörde kriz yaşanıyor: Satışlar durma noktasına geldi!

Otomobilini satışa çıkaran Selami Koca, ilginin satışa dönüşmediğini dile getirerek, "İnsanlar geliyor, bakıyor ancak alım gerçekleşmiyor. Alıcı olmayınca piyasa da durgun seyrediyor" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Sektörde kriz yaşanıyor: Satışlar durma noktasına geldi!

Pazara gelen Engin Arıcan ise ikinci el piyasasında esas hareketliliğin bahar aylarında yaşandığını belirterek, geçen haftaya kıyasla bir miktar canlılık olsa da bunun satışa yansımadığını söyledi. Arıcan, piyasada para olduğunu ancak alım konusunda çekingenlik yaşandığını sözlerine ekledi./ kaynak: haber7

