Okan Buruk'tan hakeme sert tepki

Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönetimini eleştiren ve maç sırasında yedek kulübeleri arasında yaşanan arbedeye değinen Okan Buruk "Mücadele uzun sürdü. Hem rakiple hem de hakemle mücadele ettik bugün. Bu sezon ligde olduğu gibi bugün de hakemlerle mücadele ettik. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Gerginlikler oluyor. İki kulüp de hakemle ilgili şikayetlerini iletti. Kulübeler arasında böyle şeyler oluyor; keşke olmasaydı. Ama maçtan sonra hepsini tebrik ettim. Hak ettikleri bir kupa var. Sadece Yaşar Kemal Uğurlu'yu tebrik etmedim, yardımcı hakemleri de tebrik ettim. İkinci gol bizim hatamız değil, hakemin hatası... Hakem atamalarını da hiç anlamıyorum. Burada Süper Kupa maçı var, Cüneyt Çakır gibi bir hakemimiz var, o yönetsin" dedi.