  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Okan Buruk'tan hakeme sert tepki
Spor

Okan Buruk'tan hakeme sert tepki

Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olduğu maç sonrası açıkalmalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın hakemini eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 00:41:00 -
Okan Buruk'tan hakeme sert tepki

Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönetimini eleştiren ve maç sırasında yedek kulübeleri arasında yaşanan arbedeye değinen Okan Buruk "Mücadele uzun sürdü. Hem rakiple hem de hakemle mücadele ettik bugün. Bu sezon ligde olduğu gibi bugün de hakemlerle mücadele ettik. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Gerginlikler oluyor. İki kulüp de hakemle ilgili şikayetlerini iletti. Kulübeler arasında böyle şeyler oluyor; keşke olmasaydı. Ama maçtan sonra hepsini tebrik ettim. Hak ettikleri bir kupa var. Sadece Yaşar Kemal Uğurlu'yu tebrik etmedim, yardımcı hakemleri de tebrik ettim. İkinci gol bizim hatamız değil, hakemin hatası... Hakem atamalarını da hiç anlamıyorum. Burada Süper Kupa maçı var, Cüneyt Çakır gibi bir hakemimiz var, o yönetsin" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan restoran ve kafeler için müjdeli haberi verdi
Gündem

Başkan Erdoğan restoran ve kafeler için müjdeli haberi verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yakın zamanda reform teklifine Mecl..
Cahit Özkan, Yargı reform paketine ilişkin açıklamalarda bulundu: Gayrimüslimlerin kutsal bayramları resmi tatil olacak
Gündem

Cahit Özkan, Yargı reform paketine ilişkin açıklamalarda bulundu: Gayrimüslimlerin kutsal bayramları resmi tatil olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan 128 kanunda değişiklik öngörülen yeni Yargı reform paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kritik toplantı sonrası açıklama
Gündem

Kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, İslam dünyasın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay