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Okan Buruk: “Küme düşme potasının 1 puan üstündeyiz”

RİZE (İHA) – Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, küme düşme potasının 1 puan üstünde olduklarını söyledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:15
Okan Buruk: “Küme düşme potasının 1 puan üstündeyiz”

RİZE (İHA) – Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, küme düşme potasının 1 puan üstünde olduklarını söyledi. Buruk, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için adının geçmesinden dolayı mutlu olduğunu ve görev verilmesi halinde elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.


Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. 5 maçta alınan 4 galibiyet ve 1 beraberliği kendilerini üst sıralara doğru taşıdığını belirterek, "Bu hafta yine çok önemli bir maça çıkacağız. Moralimiz yerinde, tabi ki ilk 5 haftalık periyot belki bizim düşündüklerimizin üstünde. Puan olarak her maçı kazanmayı düşünüyoruz, hayal ediyoruz, hep bunu istiyoruz. 4 maçlık galibiyet, 1 beraberlik bizim özellikle lig sıralamasındaki yerimizi yukarılara taşıdı ama bir yandan da baktığımızda küme düşme potasının 1 puan üstündeyiz. Altımızda ve üstümüzde bize yakın olan takımlar var. Hedeflerimizi daha yukarı tırmanmak olarak seçtik. Bu hedefe ulaşmak için de bu haftaki Yeni Malatyaspor maçı bizim için çok önemli. Moralliyiz, istiyoruz, kazanmak için her şeyi yapıyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız, ligdeki yeri iyi bir takım. Tabi ki sakatlıkları, cezalıları var rakibimizin. Ama ne olursa olsun kadro yapısı geniş olan ve her zaman iyi bir 11 çıkarabilecek bir takım. Bizde kendi istediklerimizi inşallah sahaya yansıtırsak kazanmak istediğimiz bir maç” ifadelerini kullandı.



"Milli Takım için isminizin geçmesi çok değerli"


A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için adının geçmesinden dolayı mutlu olduğunu ve görev verilmesi halinde elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu dile getiren Buruk, “Bizlerin adının geçmesi, ne olursa olsun Türk Milli Takımı’nın şerefli görevine layık olmak, orada isminizin geçmesi çok değerli. Özellikle bizim gibi genç teknik adamların hedefleri doğrultusunda en büyük hayallerinden bir tanesi Milli Takım’da teknik adamlık yapabilmek. Türk futbolunun gelişime ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bunda hedefleri olan Türk teknik adamların da Türk futbolunun gelişiminde yer alması gerektiğini, bunu sadece A Takım bazında değil bütün yaş guruplarında ve futbol gelişiminde Türk teknik adamların kendi hedefleriyle kendi misyonlarını en doğru bir şekilde kullanıp, geliştirip Türkiye’ye Türk halkına hizmet etmesi gerekiyor. Bizlerde Türk futbolu için hangi görev verilirse yapmaya hazırız. İnşallah bir gün bu şans verildiğinde milli takımımız için elimizden gelen ne gerekiyorsa yaparız. Milli Takım çok farklı bir yer, maddi anlamda kimsenin beklentisi olmaz ama manevi anlamda hepimizin çok büyük beklentileri var. Bunun için elimizden gelen her şeyi yaparız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:15
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