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Oğuzhan Özyakup aday kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında üst arka baldırından kas yaralanması geçiren Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım’ın Riva’daki kampında sağlık heyeti tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından aday kadrodan çıkarıldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 23:29
Oğuzhan Özyakup aday kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında üst arka baldırından kas yaralanması geçiren Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım’ın Riva’daki kampında sağlık heyeti tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından aday kadrodan çıkarıldı.


Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan Özyakup, Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık sonrası milli takımın aday kadrosundan çıkarıldı. Özyakup’un tedavisine kulübünde devam edilecek.


Kulüp takımlarıyla çıktıkları maçlarda sakatlık yaşayan Ozan Tufan ve Dorukhan Toköz’ün tedavilerine de başlandı. İki futbolcunun durumu milli maç haftası boyunca kontrol altında tutulacak.


Emre Belözoğlu’nun da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada alt baldırında oluşan kas sertleşmesine yönelik tedavi uygulanıyor.


Okay Yokuşlu ise tedavi ve rehabilitasyon sürecini, milli takım sağlık heyetinin kulübüyle koordineli yapacağı çalışma ile A Milli Takımımızın kampında geçirecek.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 23:29
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