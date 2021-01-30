Oğuzhan Asiltürk tartışmalara noktayı koydu: Ali Aktaş kim ki!

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, "Partimizin; Genel Başkanı, Genel Başkanlık Divanı, Yüksek İstişare Kurulu ve onların üstünde de benim bir konumum var. Partinin yöneticileri dışındaki kimsenin açıklamaları bizi temsil etmez." dedi.

Saadetli bazı isimlerin 'ittifak' paniği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretinden sonra panikleyen bazı Saadetli isimler birbiri ardına açıklamalar yaptı. Muhalif medya tarafından 'Saadet Partisi'nin en önemli isimlerinden birisi' olarak tanıtılan Ali Aktaş, Asiltürk'ü 'partiyi bölmekle' suçlarken, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'na "Direnin." diyerek çağrıda bulundu. Partinin Diyarbakır İl Başkanı Fesih Bozan da "Partimiz AKP-MHP sofrasına meze olamaz." açıklaması yaptı.

'Ali Aktaş'ın açıklamaları partimizi temsil etmiyor'

Hakkında yürütülen karalama kampanyasını yeniakit.com.tr'ye değerlendiren Oğuzhan Asiltürk, Ali Aktaş için, "Ali Aktaş partimizde olan birisi değil. Partimizle hiçbir ilgisi yok. Zamanında bir belediye başkanı adayı yapmışız o kadar. Biz ona herhangi bir anımızda görev vermişiz, geçmiş gitmiş. Şimdi o kişinin açıklamaları partiyi temsil eder mi? Ne derse desin. Biz cevap vermeye tenezzül bile etmeyiz." değerlendirmesini yaptı.

'Gülerek geçeriz'

Asiltürk, Diyarbakır İl Başkanı Bozan hakkında da şunları söyledi: "İl Başkanı partimizi mi idare edecek? Parti, il başkanlarını idare eder. Bu açıklamalara musamaha göstermemizin sebebi birilerini kırmamak içindir. Bizim yerimize başkaları konuşursa gülerek geçeriz."

'Sayın Cumhurbaşkanı ne demişse odur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini ziyaretine de değinen Asiltürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın beni ziyareti ile ilgili günlerdir aynı şeyleri söylüyorum. Benim bu konuda 'Cumhur İttifakı'na katılayacağız' ya da 'Cumhur İttifakı'na katılmayacağız' demem bir defa saygıya aykırı. Sayın Cumhurbaşkanımız beni bir abi görerek ziyaret etmiş. O konuşmadan, benim bir şey söylemem saygısızlık olur. Sayın Cumhurbaşkanı ne açıklarsa o şekilde kabul edilmeli."