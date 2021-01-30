  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Oğuzhan Asiltürk tartışmalara noktayı koydu: Ali Aktaş kim ki!
Siyaset

Oğuzhan Asiltürk tartışmalara noktayı koydu: Ali Aktaş kim ki!

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, parti içinden kendisini eleştirenlere çok net mesajlar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 20:27:00 - 2021-01-30 20:38:53
Oğuzhan Asiltürk tartışmalara noktayı koydu: Ali Aktaş kim ki!

 Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, "Partimizin; Genel Başkanı, Genel Başkanlık Divanı, Yüksek İstişare Kurulu ve onların üstünde de benim bir konumum var. Partinin yöneticileri dışındaki kimsenin açıklamaları bizi temsil etmez." dedi.

Saadetli bazı isimlerin 'ittifak' paniği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretinden sonra panikleyen bazı Saadetli isimler birbiri ardına açıklamalar yaptı. Muhalif medya tarafından 'Saadet Partisi'nin en önemli isimlerinden birisi' olarak tanıtılan Ali Aktaş, Asiltürk'ü 'partiyi bölmekle' suçlarken, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'na "Direnin." diyerek çağrıda bulundu. Partinin Diyarbakır İl Başkanı Fesih Bozan da "Partimiz AKP-MHP sofrasına meze olamaz." açıklaması yaptı.

'Ali Aktaş'ın açıklamaları partimizi temsil etmiyor'

Hakkında yürütülen karalama kampanyasını yeniakit.com.tr'ye değerlendiren Oğuzhan Asiltürk, Ali Aktaş için, "Ali Aktaş partimizde olan birisi değil. Partimizle hiçbir ilgisi yok. Zamanında bir belediye başkanı adayı yapmışız o kadar. Biz ona herhangi bir anımızda görev vermişiz, geçmiş gitmiş. Şimdi o kişinin açıklamaları partiyi temsil eder mi? Ne derse desin. Biz cevap vermeye tenezzül bile etmeyiz." değerlendirmesini yaptı.

'Gülerek geçeriz'

Asiltürk, Diyarbakır İl Başkanı Bozan hakkında da şunları söyledi: "İl Başkanı partimizi mi idare edecek? Parti, il başkanlarını idare eder. Bu açıklamalara musamaha göstermemizin sebebi birilerini kırmamak içindir. Bizim yerimize başkaları konuşursa gülerek geçeriz."

'Sayın Cumhurbaşkanı ne demişse odur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini ziyaretine de değinen Asiltürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın beni ziyareti ile ilgili günlerdir aynı şeyleri söylüyorum. Benim bu konuda 'Cumhur İttifakı'na katılayacağız' ya da 'Cumhur İttifakı'na katılmayacağız' demem bir defa saygıya aykırı. Sayın Cumhurbaşkanımız beni bir abi görerek ziyaret etmiş. O konuşmadan, benim bir şey söylemem saygısızlık olur. Sayın Cumhurbaşkanı ne açıklarsa o şekilde kabul edilmeli."

Ali Aktaş'ın Oğuzhan Asiltürk kaygısı sürüyor: 'Direnin sayın Karamollaoğlu! Vebalimiz omzunuzda'
Ali Aktaş'ın Oğuzhan Asiltürk kaygısı sürüyor: 'Direnin sayın Karamollaoğlu! Vebalimiz omzunuzda'

Siyaset

Ali Aktaş'ın Oğuzhan Asiltürk kaygısı sürüyor: 'Direnin sayın Karamollaoğlu! Vebalimiz omzunuzda'

Saadet'te 'Asiltürk' paniği sürüyor: 'Partimiz AKP-MHP sofrasına meze olmaz'
Saadet'te 'Asiltürk' paniği sürüyor: 'Partimiz AKP-MHP sofrasına meze olmaz'

Siyaset

Saadet'te 'Asiltürk' paniği sürüyor: 'Partimiz AKP-MHP sofrasına meze olmaz'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiliz basınından
Gündem

İngiliz basınından "nükleer" iddiası! "Suudi Arabistan ve Türkiye de..."

İngiliz basını, İran'ın ardından Suudi Arabistan ve Türkiye'nin nükleer alanda adımlar atabileceğini ifade etti.
Mahmut Akşit'ten yeni
Teknoloji

Mahmut Akşit'ten yeni "yerli motor" müjdesi! Çalışmalar başladı

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, ANKA SİHA'lar için üretilen "PD170"in ardından "PD180" adlı yeni bir İHA motoru geliştirdikle..
Son dakikayı Bakan Soylu duyurdu! Kabe'ye hakaret eden o alçaklar gözaltına alındı
Gündem

Son dakikayı Bakan Soylu duyurdu! Kabe'ye hakaret eden o alçaklar gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay