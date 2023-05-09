  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Millet İttifakı seçimi kazanırsa bakanlıklar nasıl dağılacak? Meral Akşener açıkladı

Tunç Şatıroğlu, 'altın, dolar euro'su olanları uyardı: Her şey değişebilir, sakın bunu yapmayın

Fatih Altaylı’dan CHP'yi aklama telaşı! Belediyelerin sorumluluğunu Bakanlığa yıktı

Sömürgeci İngiltere’den son çırpınışlar! The Economist, Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini Twitter kapağına taşıdı

Erzurum’da CHP var mı ki, çırpınıyorsunuz!

Seçimler Türkiye’yi ilgilendirdiği halde batı basını neden Dünyanın en önemli seçimi diyor?

Rusya Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını fiilen durdurdu

ABD Türkiye'deki seçimler öncesi harekete geçti! Gizlice apar topar oraya götürdüler

İşte Türkiye'nin petrol üretimi gerçeği! Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar

CHP'nin trol ağı deşifre oldu! 6 ağ üzerinden 40 milyon kişiye algı operasyonu
Yaşam Oğuzhan Arslan kimdir? Nereli Kaç yaşında?
Yaşam

Oğuzhan Arslan kimdir? Nereli Kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2023-05-09 13:53:00 -
Oğuzhan Arslan kimdir? Nereli Kaç yaşında?

Oğuzhan Arslan, Türkiye'nin Afyonkarahisar ilinde 10 Eylül 1991 tarihinde doğan genç bir iş insanıdır. Ortaokul ve lise eğitimini Özel Harput Kolejinde tamamladıktan sonra, ekonomi eğitimi almak üzere Pamukkale Üniversitesi'ne kaydoldu.

Oğuzhan Arslan, kariyerine amatör bir futbolcu olarak başladı ancak bir olay onun futbol menajerliğine yönlenmesine neden oldu. Kendi futbol kariyerini terk ederek, ücretsiz olarak genç, deneyimsiz oyuncuların kariyerlerini yönetmeye başladı. Bu kararı, Türk futbolunun büyümesine önemli katkı sağladı ve Arslan'ı Türkiye'deki en başarılı futbol menajerleri arasına soktu. Oğuzhan Arslan, futbol menajerliği kariyerinde Hulk, Hany Muhktar, Niasse, Mbabu gibi dünya çapında tanınan oyuncularla çalıştı. Kendi başarısının yanı sıra, Türk futbolcuların uluslararası kulüplere transferinde de önemli bir rol oynadı.

Ancak Oğuzhan Arslan, eğitim ve iş fırsatlarının daha iyi değerlendirilebileceğine inandığı için, futbol menajerliği kariyerinden ayrıldı ve Türkiye'nin en büyük gübre fabrikalarından biri olan TORGÜB A.Ş'ye kurucu ortak oldu. TORGÜB A.Ş, Türkiye'nin önde gelen gübre üreticilerinden biridir ve Oğuzhan Arslan'ın iş hayatında başarılı bir adım attığına işaret eder.

Oğuzhan Arslan, TORGÜB A.Ş'deki rolüne ilişkin olarak: "Gübre sektörü, Türkiye'nin temel sektörlerinden biridir ve bu sektörde yer almaktan dolayı gurur duyuyorum. TORGÜB A.Ş, Türkiye'nin en büyük gübre fabrikalarından biridir ve bu sektörde lider olmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı. Arslan, genç yaşına rağmen, futbol menajerliği ve iş hayatında elde ettiği başarılarla tanınan bir isim haline geldi. Kendi özverili çalışması ve azmi sayesinde Türkiye'nin önde gelen iş adamları arasında yerini almıştır.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23