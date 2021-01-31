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Aktüel Oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Oğullarını Samsun'da vatani birliğine teslim eden aile İstanbul'a geri dönüşte, yaptığı kazada askerin anne ve babası ile kardeşi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 09:54:00 -
Oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolu 34. kilometresinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Esenyurt'ta ikamet eden Mustafa Çelik (47), vatani görevini yapması için oğlu Mürsel Çelik (24) ile birlikte yanına eşi Gülbahar Çelik (41) ve diğer oğlu Gürsel Çelik'i (22) de alarak bu sabah Samsun'a vardılar.

Mürsel Çelik'i askeri birliğine teslim eden aile İstanbul'a geri dönerken baba Mustafa Çelik idaresindeki 59 SG 301 plakalı hafif ticareti araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yolun sağındaki su kanalına girip 50 metre sürüklendi. Kazada, Mustafa Çelik, eşi Gülbahar Çelik ile oğlu Gürsel Çelik ağır yaralandılar.

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Anne Gülbapar Çelik ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Baba ile oğlu Kavak Devlet Hastanesi'nde, anne ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatlarını kaybettiler. Kazada hayatını kaybeden ailenin Tokat Almus nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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