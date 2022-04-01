OGS kullanımı tarih oldu

İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi adına 31 Mart'tan itibaren iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemi uygulamasına geçildi.

HGS sistemine geçilmesiyle birlikte, düne kadar kapatılmamış OGS cihazları iptal edilecek.

Tahsil edilmeyen geçiş ücreti OGS hasabındaki bakiyeden alınacak

OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil ediliyor.

İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade ediliyor.