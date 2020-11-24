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Aktüel Öğretmenlikten müteahhitliğe geçti, 33 yılda 13 okul yaptırdı
Aktüel

Öğretmenlikten müteahhitliğe geçti, 33 yılda 13 okul yaptırdı

Sakarya’daki Arifiye Öğretmen Okulunu bitirdikten sonra 6 yıl sürdürdüğü öğretmenliği bırakıp, müteahhitliği tercih eden Rahmi Tokay, 33 yılda yaptırdığı 13 okulla eğitime katkı sunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 21:19:00 -
Öğretmenlikten müteahhitliğe geçti, 33 yılda 13 okul yaptırdı

Yalova’nın merkeze bağlı Elmalık köyünde 1946 yılında doğan Rahmi Tokay, Tokay, inşaat ustası babasının eğitime önem verdiğini belirterek, bu bilinçle okuyup 1958 yılında Arifiye Öğretmen Okuluna gittiğini söyledi. 1964’te Yalova’da öğretmenliğe başladığını, 6 yıl yaptığı bu mesleği 1970’te bırakıp, müteahhitliğe geçtiğini dile getiren Tokay, 1980’li yıllarda okul yapıp hibe etmeye başladığını kaydetti. “33 yıldır benim yaptığım okullarda binlerce öğrenci yetişti. Binlercesi meslek sahibi oldu, vatana hayırlı evlatlar oldular” diyen Rahmi Tokay, “Mutluyum, huzurluyum. Çocuklar ülkemin geleceği. Dün bizdik, yarın onlar olacak” ifadelerini kullandı.

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