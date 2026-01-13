Öğretmenlerin mazeret tayini başvuruları 14 Ocak'ta başlıyor

  • İSTANBUL
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme takvimini ilan etti. Yeni düzenlemeye göre il içi ve iller arası tayin işlemleri iki ayrı takvimle yürütülecek; ilk başvurular 14 Ocak itibarıyla alınmaya başlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi mazeretlere dayalı yer değişikliği duyurusunu yayımladı.

Bu yılki süreçte en dikkat çeken değişiklik, il içi ilçe grupları ile iller arası tayinlerin birbirinden ayrı takvimlerle yönetilecek olması oldu.

İKİ AŞAMALI BAŞVURU SÜRECİ

Hem il içi hem de iller arası tayin isteyecek öğretmenler için birinci aşama başvuruları 14-19 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

İl içi atamalar için tercihler 20-22 Ocak'ta alınacak ve sonuçlar 23 Ocak'ta ilan edilecek. İller arası tayinlerde ise tercihler 27-29 Ocak tarihlerinde yapılacak, atama sonuçları ise 30 Ocak'ta açıklanacak.

Aile birliği mazeretiyle iller arası yer değişikliği yapacaklar için 360 gün sigortalılık şartı aranmaya devam edecek.

 

