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Aktüel Öğretmenlerin kariyer planlaması! Görüş toplama süreci devam ediyor
Aktüel

Öğretmenlerin kariyer planlaması! Görüş toplama süreci devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB), Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin hazırlanan “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği” taslağına ilişkin 4 bin 151 görüş ve öneri iletildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 10:51:00 -
Öğretmenlerin kariyer planlaması! Görüş toplama süreci devam ediyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı”na yönelik görüş toplama süreci devam ediyor.

Tüm paydaşlar “[email protected]” adresi üzerinden Bakanlığa görüş gönderebiliyor.

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