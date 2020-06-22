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Aktüel

Öğretmenleri, gülle karşıladılar

Ağrı’nın Hamur ilçesine yeni atanan öğretmenleri, Hamur Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, gül ve kitap ile karşıladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:07:13 -
Öğretmenleri, gülle karşıladılar

Ağrı’nın Hamur ilçesine yeni atanan öğretmenleri, Hamur Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, gül ve kitap ile karşıladı.


İlçeye yeni atanan öğretmenler, Milli Eğitim Müdürlüğüne girerken ateşleri ölçülüp el dezenfektenini kullandıktan sonra ilçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç tarafından karşılandılar. Öğretmenleri gül ile karşılayan Milli Eğitim Müdürü Karakoç yaptığı açıklamada: "İlçemize yeni atanan meslektaşlarımızı en güzel şekilde karşılama geleneğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Onlardan çocuklarımıza yansıyacak ışık ve sinerji ülkemizin geleceğini aydınlatacaktır"dedi.

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