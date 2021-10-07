Öğretmenlerden örnek davranış

Mücahid Soydemir İmam Hatip Ortaokulunda Pilav Günü Etkinliği gerçekleştirildi. Öğrencilerle güzel bir gün geçirilirken, yapılan açıklamada, "Okulumuzdaki birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştiren, gönüllü bir öğretmenimizin maddi, diğer öğretmenlerimizin de her aşamasında farklı açılardan katkıda bulunduğu pilav günü etkinliğimizin verimliliği çocuklarımızın yüzlerine yansıyan mutluluktan okunuyordu. Katkılarından dolayı değerli öğretmenlerimiz ve okul personelimize teşekkürü bir borç biliriz" denildi.