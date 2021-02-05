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Yaşam Öğretmenler ne zaman aşılanacak?
Yaşam

Öğretmenler ne zaman aşılanacak?

Öğretmenler ne zaman koronavirüs aşısı olacak? Bakan Selçuk açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında Seda Öğretir'in sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk öğretmenlerin aşılanma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Öğretmenler ne zaman aşılanacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-05 22:50:00 -
Öğretmenler ne zaman aşılanacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında koronavirüs ve yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Öğretmenler ne zaman aşılanacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV'de Seda Öğretir'in sorularını cevapladı. Selçuk, öğretmenlerin ne zaman koronavirüs aşısı olacağı ile ilgili olarak, "Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak.Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor" dedi.

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