Öğretmenler ne kadar zam alacak? | Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti ne kadar?

2019 Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti (Net/Brüt) merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmenler ne kadar maaş alıyor araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. MEB'de görev yapan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin 2019 yılı itibariyle net ek ders ücretleri kesinlik kazandı. İşte kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin 2019’de net ek ders ücretleri…

Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti 2019'da ne kadar oldu? Sözleşmeli öğretmenlik atamaları beklenirken bir taraftan da ek ders ücretleri merak edilip araştırılıyor. Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti ne kadar? Ek ders ücretleri öğretmenlerin geçimleri için çok büyük önem taşıyor. Ek ders ücreti kaç lira oldu sorusunu soran birçok öğretmen bu konuda detayları araştırıyor. Göreve yeni başlayan öğretmenler ve yıllardır kadrolu olarak öğretmenlik yapanlar 2019 yılı öğretmen maaş ve ek ders oranlarını haberimizden takip edebilirsiniz. Öğretmen maaşları ve ek ders ücretlerinin detayları haberimizde....

2019 Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti (Net/Brüt) merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmenler ne kadar maaş alıyor araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler birçok haktan yararlanabiliyor. Sözleşmeli öğretmenler, sözleşme ücretlerinin yanı sıra; asgari geçim indirimi, aile yardımı ödeneği, ek ödeme, hazırlık ödeneği, ek ders ücreti, nöbet ücreti ve toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabiliyor.

İşte öğretmenlerin 2019 yılı ocak ayı itibariyle net ek ders ücretleri:

Kadrolu Öğretmenler: 15.41 TL

Sözleşmeli Öğretmenler: 13.25 TL

Ücretli Öğretmenlerin ek ders ücretleri ile kadrolu öğretmenlerin ek ders ücretleri aynıdır.