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Öğretmenler Günü'nde çalınan otomobili bulundu

Şanlıurfa'da öğretmenler günü otomobili çalınan öğretmenin aracı, terk edilmiş halde bulundu.

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:30
Öğretmenler Günü'nde çalınan otomobili bulundu

Şanlıurfa'da, öğretmen Enes Çilenti’nin 24 Kasım Öğretmenler Günü evinin önünden çalınan otomobili, bugün terk edilmiş olarak bulundu.

Atakent Mahallesi’nde oturan öğretmen Enes Çilenti’ye ait park halindeki 34 NCA 25 plakalı otomobil, 24 Kasım günü kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Öğretmenler Günü'nde park halindeki otomobilini yerinde bulamayan Enes Çilenti, avukatı Sezai Canbek ile birlikte  polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Çalışma başlatan polis, Çilenti’nin otomobilini bugün Suruç yolunda terk edilmiş olarak buldu. Yakıtı bittiği için terk edildiği belirlenen otomobil üzerinde parmak izi incelemesi yapan polis, aracı yedek anahtarla çaldığı saptanan S.D.’yi de yakalayarak gözaltına aldı. Öğretmenler Günü'ne kötü bir sürprizle uyanan ancak bugün otomobilinin bulunmasıyla mutlu olan öğretmen Enes Çilenti, aracı bulan polislere teşekkür etti.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:30
  1. Şanlıurfa
  2. Öğretmenler Günü'nde çalınan otomobili bulundu
  3. Enes Çilenti
  4. oto hırsızlığı

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