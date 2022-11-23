Öğretmenler AFAD’a destek olacak

Eğitim kurumlarında afete hazırlık kültürünün geliştirilmesi, afet ve acil durumlara yönelik gönüllülüğün yaygınlaştırılması ile afet öncesi, anı ve sonrasında öğrenci ve çalışanlara doğru davranış şekillerinin kazandırılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde MEB AKUB oluşturuldu.

Yaklaşık bir yıldır teorik ve uygulamalı eğitim alan 32 öğretmen, bu kapsamda AFAD gönüllüsü oldu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal, öğretmenlerin olası afet müdahale ve sonrasındaki iyileştirme çalışmalarında teknik bilgileriyle AFAD ekiplerine yardımcı olacağını belirtti.