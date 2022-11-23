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Aktüel Öğretmenler AFAD’a destek olacak
Aktüel

Öğretmenler AFAD’a destek olacak

Edirne'de kurulan Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliğinden (MEB AKUB) 32 öğretmen, aldıkları eğitimlerle afetlerdeki arama kurtarma çalışmalarında gönüllü görev yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 14:42:00 -
Öğretmenler AFAD’a destek olacak

Eğitim kurumlarında afete hazırlık kültürünün geliştirilmesi, afet ve acil durumlara yönelik gönüllülüğün yaygınlaştırılması ile afet öncesi, anı ve sonrasında öğrenci ve çalışanlara doğru davranış şekillerinin kazandırılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde MEB AKUB oluşturuldu.

Yaklaşık bir yıldır teorik ve uygulamalı eğitim alan 32 öğretmen, bu kapsamda AFAD gönüllüsü oldu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal, öğretmenlerin olası afet müdahale ve sonrasındaki iyileştirme çalışmalarında teknik bilgileriyle AFAD ekiplerine yardımcı olacağını belirtti.

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