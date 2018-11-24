0553 313 94 23

Öğretmeni görevden aldıran CHP'li vekil, öğretmenler gününde konuştu! Siyaset yapınca tepki geldi

Tokat'ta gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü programında CHP'li vekil Kadim Durmaz'ın, konuşması sırasında siyaset yapması öğretmenlerden tepki gördü. Öğretmenler CHP'li vekile "Açılış konuşması yapacaktın. Ben öğretmenim, bugün benim günüm, sen siyaset yapıyorsun. HDP'ye destek verirken neredeydiniz?" diyerek tepki gösterdi. Bir anaokulu öğretmenini görevden aldıran CHP'li Durmaz'ın, öğretmenler gününde konuşması ise ayrı bir tartışma konusu oldu.

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:58
Öğretmeni görevden aldıran CHP'li vekil, öğretmenler gününde konuştu! Siyaset yapınca tepki geldi

Tokat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.

Programa, Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Küspeci, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, "Eğitim sisteminde yaşanan bilimden uzak değişiklikler, yöneticilikte liyakatsizlik zafiyeti, okullarda yaşanan şiddetin artması, ihraçlar, açığa almalar, sözleşmeli ve güvencesiz öğretmen uygulamaları ile sorunlar ülkemizde daha da derinleşmektedir.'' dedi. 

''HDP'ye destek verirken neredeydiniz?"

Konuşması sırasında sözü uzattığı için Durmaz'a, programda yer alan öğretmenler A.K. ve M.S. tepki gösterdi. Öğretmenlerden A.K., ''Açılış konuşması yapacaktın. Ben öğretmenim, bugün benim günüm, sen siyaset yapıyorsun. HDP'ye destek verirken neredeydiniz?" diyerek Durmaz'a itiraz etti.

''Burası Meclis değil''

M.S. ise ''Burası Meclis değil, Mecliste konuş'' dedi. Milletvekili Durmaz ise ''Rica ediyorum" diyerek devam ettiği konuşmasını 6 dakikada tamamladı.

Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından, program normal seyrinde devam etti. Program sonunda ise öğretmenler bir açıklama yapmadı. Milletvekili Durmaz da, tepkilerin daha artmasından çekinerek, şikayetçi olmadığını, durumu hoşgörüyle karşıladığını ifade etti. 

Öğrencileri camiye götürdü diye, bir öğretmeni görevden aldırdı

CHP'li vekil Durmaz, geçtiğimiz haftalarda Tokat'ın Turhal ilçesinde görev yapan Mimar Sinan Anaokulu Müdür Vekili İlkay Çiçekli'nin anaokulu öğrencilerini tarihi bir camiye götürmesi nedeniyle soru önergesi vererek görevden aldırdı. Bu görevden alma, vatandaşlardan da büyük tepki gördü.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 17:58
  1. Tokat
  2. terör örgütü
  3. HDP
  4. kadim durmaz
  5. chp'li vekile tokat gibi sözler
  6. GÜNCEL Haberleri
  7. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz
  8. İlkay Çiçekli

YORUM YAZ

  • SerhatSerhat44 dk önce
    Chp ye beyni olan dam lazım bunlar beyinsiz çünkü
  • TOKATLITOKATLI1 sa önce
    Chp kendinden olmayana saygı duymaz afedersiniz insan yerine bile koymaz Avrupada okula giden çocuklara ilk ziyaret yaptırdıkları yer kilisedir Müslüman bir ülkede CAMİ ziyareti sizi neden rahatsız ettiHata bizlerin bir olmuyoruz şu sözü atasözü saydık Bana dokunmayan yılan bin yaşasın yılan zehirliyoröldürüyor birlik olmadığımızdan dolayı dünyadamüslüman kanı akıyor İnananlara inancından dolayı saygı göstermeyen zihniyet öğretmenlere saygı göstermez bu zihniyetleri görelim kin nefret nefis uğruna bunlara yöneticilik vermeyelim
  • OsmanOsman1 sa önce
    Yıllar geçiyor,insanlar,iklimler,teknolojiler,dostluklar,ittifaklar akla gelecek her ne varsa değişiyor.Yani değişmeyen tek şey değişim sözü kendini ispat ediyor.,AMA bu CHP'nin İslam düşmanlığı kesinlikle değismiyor.Müdüründe dediği gibi Avrupa'da ilk okullarda birinci sınıfın ilk günü kilisede yapılıyor.Ama bu Avrupa hayranı CHP'yi bağlamaz.Çünkü onların derdi kiliseyle,Hırıstiyanlar'la falan değil,direk Müslumanlar'la
  • KomünistKomünist1 sa önce
    15 sene iktidarda olup neden mağdur oluyoruz demiyorlar da muhalefete saldırıyorlar, ... bu kafayla kıyamete kadar mağdur kalırsınız
  • Mustafa Korkmaz Mustafa Korkmaz 1 sa önce
    Diskoya götürseydın takdir toplardın. Bu soru önergesine göre seni görevden alan o meclise ne demeli? Üstelik AKP iktidarında! Allah hidayet versin. Sen kesinlikle yanlış bir şey yapmadın sevgili müdürüm...
  • Remzi DanacıRemzi Danacı1 sa önce
    Bu ne kepazelik ak parti iktidarında chp li bir gavur milletvekili öğretmen görevden aldırıyor herekçeye bir bakarmısınız müslümanların ülkesinde müslümanların çocuklarını camiye götürdü diye bu gavurun haberi olsun gavur dediğimden dolayı mahkemeye versin
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Basketbol: Toplu sonuç
  1. Basketbol: Toplu sonuç
  2. Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da
  3. Benlerin üzerindeki kılları almak..
  4. Saldırı hazırlığındaki teröristler..
  5. AK Parti'nin belediye başkan adayları
  6. Tiroit bezi yuva bile yıkan bir illet
  7. İmam-ı Azam'dan oğluna 5 nasihat
  8. Gökçek'ten Bahçeli'ye teşekkür!..
  9. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  10. Fatih Erbakan: Eksikleri tamamlamak,..
  11. Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin ve..
  12. Adanaspor derbi hazırlıklarını tamamladı
  13. Anne baba olarak onlara acilen sahip..
  14. Hamileler ve bebekleri için en rahat..
  15. Makyaj deriye çok sinsi işliyor
  16. Amazon ormanlarında son 10 yılın en..
  17. Halı temizlerken zehirlenmeyin
  18. Maçın ardından
  19. AA'ya "En Duyarlı Habercilik Ödülü"
  20. Bulgaristan'da "THY ile Hayalimdeki..
Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
'Yeniden Refah Partisi' kuruldu!
'Yeniden Refah Partisi' kuruldu!
"Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
"Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!

Günün Karikatürü

24 Kasım 2018
Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!